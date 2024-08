Renner lança coleção que celebra a liberdade de expressão feminina

A nova coleção Primavera Verão da Renner traz a proposta de valorizar a essência de cada pessoa a partir de sua maneira própria de se vestir. Lançada na terça-feira (13), em ativação exclusiva para criadores de conteúdo e clientes em São Paulo, a campanha com o conceito Desfile sua Essência convida as pessoa a mostrar a sua personalidade, espontaneidade e a se expressar a partir dos novos looks da marca.

As atrizes e criadoras de conteúdo Bella Campos (@bellacampox) e Lívia Silva (@liviasilva) são as estrelas da campanha da Renner. As duas participam ativamente das ações, que começaram ontem e incluem, ainda, filme para a TV, shooting, série de lives e conteúdos em redes sociais e blog. No filme, as imagens, gravadas no Rio de Janeiro, mostram que a moda é sempre uma aliada para as pessoas expressarem a sua essência, em qualquer lugar e independentemente do seu estilo. Ele vai ao ar na TV e nos canais digitais da Renner, a partir de 21 de agosto.

A nova coleção Primavera Verão da Renner valoriza a essência de cada pessoa a partir de sua maneira própria de se vestir. Foto: Claudio Belli

Também participaram do lançamento criadores de conteúdo parceiros da Renner, como Anttónia (@anttonia), Enzo Celulari (@enzocelulari), Isa Scherer (@isascherer), Pathy Dejesus (@pathydejesus), Eliezer (@eliezer), Shantal Verdelho (@shantal) e Mateus Verdelho (@mateusverdelhomv). Mais de 20 criadores de conteúdo estiveram na ativação da varejista que contou com apresentação de novas tendências, cores, formas e texturas da estação, onde as peças da coleção estavam expostas em harmonia com o ambiente, incentivando a criatividade de cada um para criar o seu estilo.

Renata Altenfelder, diretora de Marketing do Ecossistema da Lojas Renner: “A proposta da nossa campanha é encantar as pessoas, com conexão emocional, mostrando que a Renner acompanha as últimas tendências.” Foto: Claudio Belli

“A proposta da nossa campanha é encantar as pessoas, com conexão emocional, mostrando que a Renner acompanha as últimas tendências”, afirma Renata Altenfelder, diretora de Marketing do Ecossistema da Lojas Renner. A nova coleção incentiva a liberdade de cada um ser quem é, se vestir como se sente bem e expressar seu estilo. Pode ser o esportivo, o utilitário ou outros, ou ainda misturar as propostas utilizando a moda para mostrar a sua essência”.

O lançamento em São Paulo contou, ainda, com a presença do ilustrador Filipe Jardim. O artista criou painéis com as cores da nova coleção, como o amarelo, o azul e o rosa claros, além do marrom. Os painéis funcionaram como cenários para os influenciadores comporem as suas postagens e retrataram as inspirações da Renner com a chegada da primavera e do verão. Filipe, ainda, customizou peças exclusivas para os presentes no evento.

Para estimular a criatividade dos clientes e dar ideias de looks possíveis, a Renner realiza também uma Maratona de Estilo Primavera Verão. Entre os dias 28 e 30 de agosto, sempre às 18 horas, o time de influenciadoras do programa Favoritas Renner vai fazer uma série de lives no Instagram da marca, mostrando todas as tendências da nova coleção, e indicando as combinações, hacks de estilo, formas de usar e muitas sugestões para cada ocasião. Todas as peças estão disponíveis no site, no app e em todas as lojas físicas da marca no Brasil.