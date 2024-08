O erro que todos cometem ao falar de liderança – e como corrigir

Olhando em retrospecto, desde a Antiguidade, desde os tempos antigos, os líderes que deixaram um legado duradouro foram aqueles que entenderam o valor de seus subordinados. Mesmo em monarquias ou regimes mais autocráticos, os governantes sempre se valeram de conselheiros que compartilhavam a missão e a visão do líder.

Com o advento da era industrial, a liderança passou a ser vista como fator determinante para a eficiência e o controle de grandes massas de trabalhadores. Modelos de liderança como o de Henry Ford eram baseados em uma hierarquia rígida; o líder detinha o poder absoluto e os trabalhadores executavam tarefas repetitivas. O foco estava no resultado final, mais do que nas pessoas envolvidas no processo. Entretanto, com o surgimento das empresas tecnológicas no final do século, essa visão começou a mudar. A inovação e a colaboração passaram a ser fatores cruciais para o sucesso empresarial.

No mundo corporativo atual, essa dinâmica se precisou se moldar, colocando as equipes no núcleo. Afinal, passamos a criar ainda mais consciência de que o sucesso sustentado sempre esteve relacionado à capacidade de formar equipes coesas, em que cada membro se sinta parte essencial do todo.