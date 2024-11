Análise | Riscos maiores nas contas públicas ameaçam a segunda metade do mandato de Lula

Embora mais otimistas, as projeções do Boletim Macrofiscal, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também apontam um quadro de preços ainda desafiador, com inflação de 4,4% neste ano, apenas 0,1 ponto abaixo do limite do limite de tolerância, e de 3,6% em 2025. A estimativa de crescimento econômico em 2024 foi revista de 3,% para 3,3%.

Para o próximo ano foi mantida a expectativa de 2,5%, superior à do mercado. Mas nada justifica, por enquanto, apostar num maior dinamismo no curto e no médio prazos. O ramerrão da taxa anual em torno de 2% deverá prolongar-se enquanto permanecer baixo o investimento em meios de produção. O aumento da fabricação de máquinas e equipamentos, em 2024, pode ser um sinal de maior investimento produtivo, mas convém esperar informações mais completas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).