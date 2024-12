Opinião | Ano novo, vida velha: como foi o ano de 2024 para o agro e o que vem pela frente em 2025

O El Niño foi outro destruidor de lavouras e de renda de milhares de agricultores, sobretudo porque a seca que trouxe veio acompanhada de baixos preços dos grãos. Incêndios criminosos e invasão de terras no Sul retomaram a anacrônica questão da insegurança jurídica no campo.

Malgrado esse cenário pouco simpático, o agro brasileiro tem o que celebrar. No G-20, realizado em novembro no Rio de Janeiro, 82 países assinaram, por iniciativa do Brasil, uma aliança global para reduzir a fome e a pobreza em todo o mundo. Pode ser um processo lento e complexo, mas o relevante do fato é que nosso País assumiu finalmente o protagonismo de liderar essa campanha graças ao testemunho que vem dando há anos de produzir alimentos com sustentabilidade.

Por outro lado, a reeleição de Pedro Lupion para mais dois anos na presidência da aguerrida Frente Parlamentar da Agropecuária (composta por mais de 300 parlamentares) assegura a defesa das causas legítimas do agronegócio nacional, seja dentro do Parlamento, seja nos embates com os demais poderes da República.