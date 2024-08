Economia da reciclagem de plásticos, um bom caminho pela frente

As inquietações neste campo geraram iniciativas como o “Compromisso Global por uma Nova Economia do Plástico”, sob a liderança da Fundação Ellen MacArthur e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Metas voluntárias foram estabelecidas pelas principais empresas responsáveis por embalagens plásticas e, gradualmente, a ampliação da utilização de material reciclado torna-se lei em diversos países. Um tratado global está em discussão na ONU, um acordo tão relevante, embora menos comentado, quanto os dedicados às mudanças climáticas. No entanto, assim como os mecanismos relacionados ao aquecimento global, o multilateralismo não tem dado conta da urgência com que o tema merece ser tratado.

A fronteira que se descortina é a do valor econômico da cadeia de reciclagem. A compreensão de como essa cadeia está estruturada tem sido objeto de movimentos empresariais relevantes no mundo todo. Ao mesmo tempo em que ocorre enorme evolução na indústria, com o desenvolvimento de produtos de alta sofisticação, regularidade de oferta de reciclados e movimentos firmes para atender segmentos que vão de cosméticos ao automotivo, ganham bom destaque as métricas e certificações relacionadas à redução de emissões de carbono derivadas do uso de plástico reciclado. Estimativas de boa qualidade técnica apontam potenciais de redução de emissões, quando comparadas ao plástico virgem, de 70%.