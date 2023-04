Onda de roubos de carros: Nova York vai processar Kia e Hyundai por falta de tecnologia antifurto

Nova York - O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou na sexta-feira, 7, que a cidade vai entrar com um processo contra as montadoras coreanas Kia e Hyundai por não terem tecnologia antifurto, o que levou ao aumento dos roubos desses carros nos Estados Unidos.

Segundo comunicado do prefeito, o processo visa a “responsabilizar as duas empresas por se recusarem a equipar determinados modelos de seus automóveis com instrumentos antifurto”.

Várias cidades dos EUA foram afetadas por uma onda de furtos de carros Kia e Hyundai desde que um desafio foi postado na rede TikTok, em agosto do ano passado.

O desafio incentiva o furto dos modelos destas duas marcas, que não têm imobilizador de fábrica, e mostra como fazer isso usando um cabo USB e uma chave de fendas. O vídeo se tornou viral.

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito informou que pelo menos 14 acidentes e oito mortes ocorreram, como resultado desse desafio.

Segundo Eric Adams, a cidade não vai ficar parada enquanto as montadoras fecham os olhos para os problemas de segurança Foto: Spencer Platt/Getty Images via AFP

Continua após a publicidade

O prefeito Adams observou que, como os carros roubados não têm dispositivos antifurto suficientes, a cidade enfrentou um aumento de 890% nos roubos de Kia no final do ano passado e de 766% em Hyundai nos meses anteriores.

“Não vamos ficar de braços cruzados enquanto as montadoras fecham os olhos para a segurança e tornam mais fácil para os criminosos se aproveitarem dos nova-iorquinos”, disse ele.

Por sua vez, o diretor jurídico da cidade, Hinds Radix, enfatizou que a crise de segurança pública na cidade está aumentando devido às “práticas comerciais irresponsáveis” das montadoras.

Ele ressaltou que quem comete esses roubos costuma usar os carros para outros crimes. “Esta é uma grande preocupação para nós, e estamos tomando medidas para acabar com isso”, disse ele.

Travas gratuitas

Em comunicado enviado à rede de TV NBC, a Hyundai disse que está “comprometida em garantir a qualidade e integridade de nossos produtos”. Segundo a montadora, os imobilizadores de motor são padrão em todos os veículos desde novembro de 2021, e uma atualização de software gratuita foi disponibilizada para evitar esse tipo de roubo.

A empresa também disse que vai reembolsar qualquer cliente que já tenha comprado uma trava de volante, e que “continua a fornecer travas de volante gratuitas em todo o país”. A Kia não respondeu ao pedido da reportagem da TV. / EFE