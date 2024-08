São Paulo leva 10 troféus do total de 25 obras contempladas nesta edição do Master Imobiliário

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Ao comemorar 30 anos, o Master Imobiliário premia 25 obras de empresas e profissionais do Nordeste ao Sul do Brasil. Dez têm plataforma na cidade de São Paulo, como os residenciais de alto padrão, incluindo interface com grifes de hotelaria de luxo, e os imóveis econômicos.

Em parceria com o Estadão, o evento é uma promoção do capítulo brasileiro da Federação Internacional das Imobiliárias (Fiabci) e do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) desde 1994. "A vedete é o residencial, mercado constante porque há demanda por novas habitações", diz Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP, referindo-se à cerimônia marcada para ontem, quarta-feira, no Clube Monte Líbano. Ao falar das últimas três décadas, Flavio Amary, presidente da Fiabci Brasil, assinala quatro pontos importantes: cenário de estabilidade econômica, incentivo à produção habitacional para baixa renda, obrigatoriedade de os municípios elaborarem plano diretor e a crescente criatividade arquitetônica de profissionais brasileiros.

Master Imobiliário premia 25 obras de empresas e profissionais do Nordeste ao Sul do Brasil; dez têm plataforma na cidade de São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os dois anfitriões do Master destacam o “glamour do espetáculo musical” da premiação. Diretor e responsável pela concepção artística, Richard Luiz preparou uma viagem no tempo, recriando temas e cenas de shows anteriores para contar a história do prêmio.

Luna vê um movimento para a revitalização do centro, que é “a origem da cidade, tem infraestrutura instalada robusta e projetos icônicos”. Um local de alta tradição deu à HTB Engenharia o prêmio de Empreendimento Cultural pela reconstrução minuciosa do Teatro Cultura Artística, marco na cena paulistana desde 1950 até que um incêndio destruiu o prédio, em 2008. Agora, reaberto, volta à região central com o painel de Di Cavalcanti restaurado na fachada.

O troféu de Soluções Tecnológicas foi para a RFM Construtora e Sergio Porto Engenharia pela “excelência técnica”, segundo o júri do Master, para manter intacta a Capela Santa Luzia, de 1922, enquanto sob ela eram construídos os subsolos da Cidade Matarazzo. É um megacomplexo na região da Avenida Paulista, com hotel Rosewood, residenciais e construções preservadas. Em setembro, ganhará um centro cultural.

O prêmio de empreendimento de uso misto ficou com a Helbor, Toledo Ferrari e HBR Realty, por sua torre de 45 pavimentos destinados a unidades residenciais e suítes da grife W Hotels, que abre primeira unidade no Brasil, na Vila Olímpia, com acesso ao centro financeiro da Faria Lima.

Na edição de 30 anos, o Master premia obras que mostram o caminho da expansão de São Paulo, vindo do centro para a Paulista e seguindo para a Faria Lima. Outros premiados, como SKF Realty e Eztec, ergueram residenciais nos vetores de desenvolvimento da Rebouças e na Chucri Zaidan.

Além de São Paulo, foram contempladas obras do Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. Do total de 25 prêmios, 13 são da categoria Empreendimento e 11 da Profissional, além da homenagem ao fundador da Helbor, Henrique Borenstein, como hors concours por sua trajetória no mercado imobiliário.

Excelência, inovação e criatividade

Atenta às tendências e demandas da sociedade, a comissão julgadora do Master elege os vencedores por votação consensual, analisando critérios para as duas categorias do prêmio: Empreendimento e Profissional. Excelência, eficiência operacional e inovação, qualidade, tecnologia e criatividade, sustentabilidade e impacto social estão entre os principais quesitos.

Os jurados agem com total independência, atestam os presidentes Flavio Amary e Rodrigo Luna, respectivamente, da Fiabci Brasil e do Secovi-SP, as entidades promotoras. Formado por especialistas, o júri desta edição tem representantes das seguintes entidades: ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), AsBEA-SP (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), IE (Instituto de Engenharia), ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) e SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo).