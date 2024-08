Sistema próprio de relacionamento com clientes da Direcional reduz 80% do custo de manutenção

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Direcional Engenharia, de Belo Horizonte (MG), uma das pioneiras em processos digitais no setor da construção, reformulou o serviço pós-venda com a criação de um sistema próprio de relacionamento com os clientes. O Pode Morar, em operação desde 2021, rendeu à companhia o prêmio Inovações Tecnológicas na categoria Profissional, nesta 30.ª edição do Master Imobiliário.

"A base de dados quadruplicou e os custos de manutenção caíram 80%, resultando em melhor relacionamento com clientes", diz o voto da comissão julgadora. Pode Morar é uma criação da Direcional, diferente do antigo sistema digital utilizado, que pertencia a uma plataforma externa. "Decidimos investir em tecnologia própria, que é um organismo vivo, aberto aos comentários e que permite melhorias a qualquer momento, e reduzimos os custos", conta Laura Henriques, diretora jurídica, de relacionamento com clientes e sustentabilidade da Direcional.

A plataforma transformou os processos internos da empresa, otimizou o acesso aos principais serviços do cliente, agilizou o dia a dia e elevou o nível do atendimento, diz a diretora. Segundo ela, a construtora oferece o acesso do cliente ao sistema já no fechamento do contrato, em vistorias, no evento de entrega de chaves e na formalização da gestão dos condomínios.

Laura Henriques, diretora jurídica da Direcional. Foto: Rochelle Vaz/Direcional/Divulgação

A Direcional realizou mais de 120 lançamentos nesses três anos e todos esses clientes, diz, têm acesso ao aplicativo e conseguem operar com autonomia em várias funções. “Entre elas, obter boletos de pagamento, retirar extratos financeiros, solicitar serviços e acompanhar o andamento das obras. “São cerca de 63 mil clientes ativos utilizando o Pode Morar e o engajamento já chega a 90%”, diz.

“A coleta e análise de dados gerados pelo sistema permitem identificar as necessidades e expectativas dos clientes de forma mais precisa e criar produtos e serviços cada vez mais personalizados”, afirma Laura, destacando o caráter estratégico da plataforma. “A eficiência do serviço dá confiança ao cliente e gera boa reputação, o que fortalece a marca e, como consequência, atrai novos clientes”, conclui.