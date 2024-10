Soluções digitais como alicerce para a sustentabilidade

Há quase 20 anos, uma transformação despontou no dia a dia da Schneider Electric. A empresa de mais de 180 anos, que começou no setor siderúrgico, recalculou sua rota até chegar hoje a um grupo comprometido com a sustentabilidade no cerne de sua estratégia de negócio e atuação, e com a tecnologia como aliada.

As soluções de gestão de energia e automação industrial forjadas nos últimos anos turbinam processos eficientes e atualizados com a mudança do clima enfrentada pelo planeta. Dessa forma, o avanço das métricas ESG ocorre em níveis globais e locais atraindo e retendo mais clientes, colaboradores e investidores.

Roberto Rossi, presidente da Schneider Electric no Brasil Foto: FOTO CAMILA PICOLO

Os produtos, softwares e serviços desenvolvidos pela Schneider já ajudaram a evitar a emissão de mais de 600 milhões de toneladas de gás carbônico para os clientes. Até 2025, a empresa tem o compromisso global de ajudá-los a evitar 800 milhões de toneladas. “Estamos fortemente engajados com a agenda ESG. Nossa missão é continuar avançando nessa trajetória, oferecendo e aprimorando soluções integradas que permitam às indústrias brasileiras progredirem em seu ciclo de desenvolvimento sustentável, aumentando a competitividade e a inovação, enquanto reduzem seu impacto ambiental”, afirma Roberto Rossi, presidente da Schneider Electric no Brasil. “Como exemplo, 70% das tecnologias essenciais para descarbonização já estão disponíveis”, complementa.

Até o próximo ano, a Companhia vai alcançar a neutralidade em carbono nas operações. O estímulo para que toda a cadeia esteja envolvida e comprometida - visando uma cadeia de fornecimento com zero emissão até 2050 - é o projeto Carbono Zero, iniciativa que já fez com que a descarbonização dos mil principais fornecedores da empresa aumentasse de 19% para 33%. Por meio dela, os elos da cadeia têm acesso a soluções de energia sustentável, além de análise do mercado e treinamento especializado.

Sob o lema “Life is On”, propósito vivido pelos 135 mil colaboradores distribuídos em mais de 100 países (2,2 mil apenas no Brasil), a empresa visa tornar a vida das pessoas mais segura, confiável e sustentável e, como parte disso, também tem como meta treinar um milhão de pessoas em gestão de energia e levar acesso à energia renovável para mais de 50 milhões até o próximo ano. Compromissos e transparência nos resultados que levaram ao reconhecimento como empresa mais sustentável do mundo em 2024.

“Para a Schneider Electric, na posição de líder global em tecnologia industrial, agora é o momento crucial em que queremos olhar para o Brasil como uma fortaleza no cenário mundial. Com a atual presidência do G-20 e como sede da COP-30, é hora de o País se colocar como protagonista em oportunidades relacionadas à sustentabilidade, transição e eficiência energética”, explica Rossi.