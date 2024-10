Soluções financeiras descomplicadas ajudam o empreendedor a dedicar mais tempo ao negócio

Entre as soluções facilitadoras oferecidas estão pagamento de DAS MEI, Pix programado e gratuito Foto: Divulgação Nubank

Os empreendedores são uma das grandes forças que movimentam a economia nacional. Somente no ano passado, para dimensionar, cerca de 42 milhões de pessoas estiveram envolvidas com algum grau de empreendedorismo no Brasil (dados da Global Entrepreneurship Monitor – Sebrae/Anegepe). Tal volume culminou com um crescimento de 7% entre as pequenas e médias empresas, ante 2,9% do PIB nacional, conforme demonstra o Índice Omie de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas (Iode-PMEs).

Porém, no Brasil, empreender é mais do que transformar ideias em negócios. A iniciativa exige, acima de tudo, coragem, resiliência e foco para enfrentar desafios sistêmicos. Os microempreendedores ocupam 180 horas úteis por ano com burocracias, como declaração de imposto de renda e pagamentos, de acordo com dados do índice de Burocracia da América Latina de 2022. E é por isso que todas as soluções que podem ajudar a economizar tempo e facilitar a vida dos empreendedores, como as oferecidas pelo Nubank para a gestão financeira, são mais do que bem-vindas.

Para ter mais tempo dedicado ao negócio em si, é preciso contar com uma boa gestão empresarial. “Essa é uma dor latente entre o público empreendedor, que busca tranquilidade para focar em seu negócio, sem preocupações desnecessárias com burocracia e com tarifas abusivas. Foi pensando nisso que desenvolvemos soluções para este segmento. Queremos ser verdadeiros parceiros nessa jornada empreendedora e ajudar a facilitar a rotina dos donos de empresas”, diz Maximiliano Rodrigues, líder da área de PJ do Nubank.

Com o Nubank PJ, é possível centralizar todos os pagamentos de contas, garantindo organização e automação, já que todas elas ficam visíveis em um único painel. Isso vale tanto para boletos de serviços, como água, luz e internet, como para outros pagamentos recorrentes, que podem ser automatizados com status de pagamento e datas de vencimento. As soluções facilitadoras vão desde o pagamento de DAS MEI no ambiente do próprio aplicativo, passando pelo Pix programado e gratuito, até o acesso a linhas de crédito empresarial de forma transparente e personalizada.

Confira a seguir as diferentes soluções de gestão empresarial que o empreendedor pode encontrar no Nubank PJ.

Link de pagamento

Entre as ferramentas oferecidas está o link de pagamento, que pode ser gerado e enviado diretamente da conta Nubank PJ para o cliente da empresa. Essa solução concede segurança, agilidade e flexibilidade com a menor taxa. O cliente final escolhe como vai realizar o pagamento, que pode ser à vista, parcelado no cartão de crédito, Pix ou, ainda, via NuPay , uma ferramenta inovadora do Nubank PJ para pagamento diretamente via app. O empreendedor recebe na hora os pagamentos de Pix e NuPay ou em até um dia útil para pagamentos no cartão.

Tap to Pay

Uma facilidade para os clientes Nubank PJ é o ‘Tap to Pay’, ferramenta que permite usar o próprio celular (Android ou iOS) para pagamento com cartão por aproximação, como se fosse uma maquininha. “Esse lançamento permite que milhões de empreendedores recebam seus pagamentos com ainda mais facilidade no dia a dia, sem gastos com a compra ou aluguel de maquininhas, utilizando apenas o celular na palma da mão. É uma opção prática e econômica para os donos de negócios, estimulando as vendas e trazendo economia. E, claro, sempre com a segurança de que todas as informações estão protegidas com o Nubank”, diz Rodrigues.

Capital de Giro

Mais uma funcionalidade disponível aos clientes PJ é o Capital de Giro. Aos clientes elegíveis, esta ferramenta contribui para impulsionar os negócios ao permitir o acesso a linhas de crédito empresarial de forma transparente e personalizada. “Um dos principais desafios para os empreendedores está relacionado ao acesso a crédito para financiar seus negócios ou mesmo para lidar com situações inesperadas e emergências, levando muitos a recorrem a empréstimos pessoais. Com base nisso e após o sucesso do nosso primeiro produto de crédito para este público, o cartão PJ, ampliamos a oferta com o lançamento do capital de giro, uma forma de atender essa demanda com a já conhecida experiência Nubank: de maneira simples, transparente, 100% digital e livre de burocracia. Nosso objetivo é apoiar esses empreendedores na utilização responsável e sustentável de empréstimos, atuando como facilitadores para ajudar a concretizar seus sonhos e seus empreendimentos”, explica Rodrigues.

Meus Impostos MEI

Microempreendedores individuais podem emitir e pagar sua guia DAS MEI no ambiente do próprio aplicativo. Esse processo originalmente envolve acessar o site da Receita Federal, emitir a guia DAS, e depois pagá-la no banco de preferência. “A conta PJ do Nubank nasceu com a missão de tornar a vida financeira de empreendedores brasileiros mais fácil. Queremos que nossos clientes cuidem do que realmente importa: o seu negócio. O Meus Impostos MEI é um jeito prático, fácil e automatizado de manter os compromissos burocráticos em dia com segurança, tudo dentro da conta PJ do Nubank”, conta Rodrigues.

Transferência de limite entre contas PF e PJ

Produto inovador no mercado permite que até 99% do limite disponível na conta PF do empreendedor no Nubank seja transferido para o cartão de crédito da empresa. “Sabemos que muitos empreendedores recorrem aos recursos pessoais para suprir as necessidades do negócio, o que pode dificultar a organização financeira. Nesse sentido, a transferência de limites entre cartões pessoa física e jurídica promove ainda mais autonomia e flexibilidade aos donos de empresas, permitindo que lidem com suas demandas comerciais de forma mais eficiente. A ideia é oferecer cada vez mais soluções inovadoras para tornar o gerenciamento financeiro fácil e simples”, explica Rodrigues.

Nu Limite Garantido

Essa funcionalidade possibilita o aumento imediato do limite do crédito da empresa mediante investimentos em RDBs (com rendimentos a 100% do CDI retroativos a partir de 30 dias) realizados na Caixinha PJ do Nubank como garantia. “O Nu Limite Garantido é mais uma das funcionalidades que foi desenvolvida para endereçar a questão do acesso ao crédito para o PJ. Com essa nova funcionalidade, os empreendedores podem expandir seu limite de crédito enquanto seus fundos continuam rendendo, e sem a incidência de juros ou taxas. Isso oferece uma solução flexível e conveniente para que possam se preparar para grandes compras ou emergências nos seus negócios, ao mesmo tempo em que podem focar em investimentos para expansão ou melhoria dos seus negócios”, finaliza Rodrigues.

Pix e boletos no crédito programado

Por fim, ambas as opções de pagamentos oferecem parcelamento e o uso do crédito, auxiliando na gestão do fluxo de caixa da empresa. Todas essas soluções de pagamento dão mais agilidade e tranquilidade para o empreendedor focar os seus esforços no seu negócio, sem ter que se preocupar com questões burocráticas do dia a dia.