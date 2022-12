Sotreq é a vencedora do prêmio Estadão Empresas Mais de 2022

A empresa de máquinas e equipamentos Sotreq é a grande vencedora do prêmio Estadão Empresas Mais de 2022, entregue nesta quarta-feira, 7. O ranking é considerado um dos mais confiáveis sobre o desempenho de diversos setores da economia. Na edição deste anos, são 27 setores contemplados, além dos rankings regionais e os das categorias especiais.

Presidente da Sotreq, Marcelo Orberg, no evento de premiação do Estadão Empresas Mais 2022

Para o presidente da Sotreq, Marcelo Orberg, o reconhecimento do trabalho da companhia ocorre após um ano de grandes desafios diante da retomada dos negócios após o período da pandemia. “Só conseguimos esse resultado com o empenho e a participação de todos os nossos colaboradores”, diz o executivo. “Ano que vem promete grandes desafios. Vamos seguir implementando melhorias em todas as nossas atividades, reforçando o nosso compromisso em ser uma empresa extraordinária, tanto para se trabalhar, quanto para se fazer negócios”, complementa Orberg.

A Fundação Instituto de Administração (FIA) aplica sobre a base de dados da Austin Rating - que agrega mais de 3 mil empresas de capital aberto e fechado - uma metodologia que analisa dimensões como receita, lucratividade, porte e consistência histórica.



O principal indicador resultante de todo o processo, que define as posições das 1,5 mil empresas incluídas na lista, é o Coeficiente de Impacto Estadão (CIE). Esse indicador é calculado a partir de uma ponderação entre as métricas de porte e desempenho das empresas de cada setor, com escala de 0 a 100 pontos. Deste universo, sai a lista das 100 melhores do ano.

Na edição atual, apenas doze empresas apresentaram índices para Porte e Desempenho superiores a 80 pontos nessa escala. Essas empresas são designadas como sendo as Empresas de Alto Impacto do Estadão. As de Altíssimo Impacto precisam atingir pontuação superior a 90 pontos. Por esse critério, a vencedora no ano foi a Sotreq.

A classificação por porte leva em consideração a receita líquida obtida no exercício anterior e o critério de desempenho avalia ainda dados como ativos totais, lucro ou prejuízo operacional, Ebitda, margem de lucro e retorno sobre o capital.

Veja a seguir as empresas premiadas este ano:

Vencedora do ano (ranking do Coeficiente de Impacto)

- Sotreq





Ranking geral de Inovação

1. Ourofino Agrociência

2. Enel Brasil

3. ArcelorMittal Brasil





Ranking geral de Governança

1. Vibra Energia

2. AEC Centro de Contatos

3. TIM

Ranking geral de Sustentabilidade

1. HP Brasil

2. ArcelorMittal Brasil

3. Gerdau





Ranking de Coeficiente de Impacto Estadão (Empresa de altíssimo desempenho)

1. Sotreq





Vencedora por grupo (Ranking do Coeficiente de Impacto)

1. JBS

2. Petrobrás

3. Vale





Destaque serviços financeiros (Maiores bancos comerciais)

1. Itaú Unibanco

2. Banco do Brasil

3. Bradesco





Ranking do Coeficiente de Impacto Estadão (Por setor + Serviços financeiros)

Açúcar e álcool

1. Pedra Agroindustrial

2. SJC Bioenergia

3. São Martinho





Agricultura e Pecuária

1. Cooperativa Comigo

2. Coamo Agroindustrial Cooperativa

3. C. Vale - Cooperativa Agroindustrial





Alimentos e Bebidas

1. Aurora Coop

2. Lar Cooperativa Agroindustrial

3. Cargill





Atacado e Distribuição

1. Coopersucar

2. Vibra Energia

3. Raízen





Bens de Consumo

1. Tramontina

2. Natura

3. Mor





Construção e Serviços Especializados

1. Berneck Painéis e Serrados

2. Dexco

3. Arauco do Brasil





Educação

1. Cogna Educação

2. Universidade Nove de Julho (Uninove)

3. FTD Educação





Eletrodoméstico, Eletrônico e Informática

1. Intelbras

2. Whirlpool

3. Multilaser Industrial





Farmacêutica

1. Eurofarma

2. Aché Laboratórios

3. Sanofi





Máquinas e Equipamentos

1. Sotreq

2. Jacto

3. Stara





Metalurgia e Siderurgia

1. ArcelorMittal Brasil

2. Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)

3. Ternium Brasil





Mineração, Cimento e Petróleo

1. Vale

2. CSN Mineração

3. Shell





Papel e Celulose

1. Klabin

2. Suzano

3. Eldorado Brasil





Química e Petroquímica

1.Petrobrás

2. Braskem

3. Basf





Saúde

1. Fundação Butantan

2. Hospital Israelita Alber Einstein

3. Grupo Fleury





Serviços

1. Serasa Experian

2. BB Corretora de Seguros

3. Movida





Telecomunicações

1. Vivo

2. TIM

3. Claro





Têxtil e Vestuário

1. Companhia Providência

2. Alpargatas

3. Arezzo





Transporte e Logística

1. NTS

2. TAG

3. Transpetro





Utilidades e Serviços Públicos

1. Eletronorte

2. Comgás

3. Furnas Centrais Elétricas





Varejo

1. Raia Drogasil

2. Assai Atacadista

3. Atacadão





Veículos e Autopeças

1. Facchini

2. Baterias Moura

3. Mahle Metal Leve





Serviços Financeiros - Capitalização

1. Kovr Capitalização

2. Santander Capitalização

3. Bradesco Capitalização





Serviços Financeiros - Corretora de Seguros

1. BB Corretora de Seguros

2. Itaú Corretora de Seguros

3. Qualicorp





Serviços Financeiros - Entidades Abertas de Previdência Privada

1. GBOEX

2. Aspecir

3. MBM





Serviços Financeiros - Seguradoras

1. BrasilPrev

2. Bradesco Vida e Previdência

3. Caixa Vida e Previdência





Ranking do Coeficiente de Impacto Estadão (Por região)

Centro-Oeste

1. Eletronorte

2. BB Corretora de Seguros

3. Itaipu Binacional





Sudeste

1. Sotreq

2. NTS

3. Coop. dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de SP





Nordeste

1. Coelba

2. Suzano

3. Chesf





Norte

1. Equatorial

2. Videolar-Innova

3. Albras





Sul

1. Tramontina

2. Berneck

3. Aurora Coop