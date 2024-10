A Stellantis, fabricante de automóveis que possui mais de uma dúzia de marcas, incluindo Fiat, Chrysler, Jeep e Peugeot, anunciou na noite de quinta-feira, 10, que seu diretor executivo, Carlos Tavares, se aposentará no início de 2026, e outras mudanças imediatas em vários executivos do grupo. A empresa também indicou que já iniciou formalmente o processo de seleção do sucessor de Tavares.

A empresa nomeou Doug Ostermann, até então diretor de operações na China, para o cargo de diretor financeiro, em substituição a Nathalie Knight, que deixará o grupo, segundo um comunicado.

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, fala durante uma coletiva de imprensa em 2023. Tavares se aposentará no início de 2026 Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via AP, Arquivo