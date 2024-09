Stellantis, dona da Fiat e Jeep, vive momento turbulento com concorrência chinesa e alta de custos

A Stellantis, um colosso automotivo que possui mais de uma dúzia de marcas, incluindo Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot e Ram, está enfrentando desafios a cada passo. As vendas e os lucros da empresa, a quarta maior fabricante de automóveis do mundo, estão despencando.

Nesta segunda-feira, a empresa reduziu sua previsão de ganhos, citando mais investimentos para suas operações nos EUA em meio a uma queda mais ampla do setor e ao aumento da concorrência chinesa. A Stellantis disse que estava acelerando os esforços para se recuperar na América do Norte, incluindo a redução dos níveis de estoque das concessionárias para não mais do que 300 mil veículos até o final do ano, em vez do primeiro trimestre de 2025, conforme planejado anteriormente. Para isso, a empresa oferecerá mais descontos para modelos de 2024 e mais antigos.

Carlos Tavares, o CEO da Stellantis Foto: Fabio Ferrari/AP

Em seu comunicado, a montadora disse esperar terminar o ano com um fluxo de caixa negativo de 5 bilhões de euros a 10 bilhões de euros (US$ 5,6 bilhões a US$ 11,2 bilhões). Antes, a previsão era de fluxo de caixa positivo. A montadora, que foi criada em 2021 a partir da fusão da PSA Peugeot Citroën com a Fiat Chrysler, também reduziu sua projeção de margem de lucro operacional para 5,5% a 7%, em vez dos dois dígitos previstos anteriormente. Nos Estados Unidos, os revendedores, com pátios cheios de carros não vendidos, estão criticando publicamente a Stellantis e seu CEO em termos excepcionalmente severos. O preço das ações da Stellantis caiu quase 50% em relação ao seu ponto mais alto, em março. E o sindicato que representa os trabalhadores da fábrica nos EUA está ameaçando entrar em greve em várias fábricas.

Espera-se que os trabalhadores ligados ao sindicato United Automobile Workers votem nos próximos dias a autorização para greves em várias fábricas da Stellantis, protestando contra o que eles dizem ser promessas não cumpridas pela montadora.

Os problemas estão levantando questões sobre o futuro de Carlos Tavares, o CEO da Stellantis, que corre com carros em seu tempo livre. Depois de assumir as rédeas da montadora francesa PSA em 2014, ele adquiriu uma série de rivais para construir uma empresa que, no ano passado, vendeu mais carros do que a General Motors.

Na semana passada, a Stellantis disse que estava avaliando quem deveria liderar a empresa quando o contrato de Tavares expirasse, no início de 2026. Tavares poderia permanecer como CEO, disse Stellantis, mas a declaração não representou um voto de confiança.

Em 2021, a PSA se fundiu com a Fiat Chrysler, e a empresa combinada adotou o nome Stellantis. Embora a empresa tenha sede em Amsterdã, suas operações nos EUA foram responsáveis por mais da metade do lucro do grupo nos primeiros seis meses de 2024, o que significa que os problemas no país reverberam pelo Atlântico. E os problemas são profundos, dizem os analistas.

“Eu não gostaria de ser Carlos Tavares”, disse Erin Keating, diretora sênior de percepções econômicas e industriais da Cox Automotive, uma empresa de pesquisa de mercado.

Aumento de preços

Nos EUA, a Jeep e outras marcas da Stellantis aumentaram os preços mais do que outras montadoras nos últimos anos, disse Keating, e esperaram mais tempo para oferecer descontos quando a demanda diminuiu. As altas taxas de juros tornaram esses preços ainda mais inviáveis para os compradores de automóveis. Como resultado, muitas pessoas que estão prontas para trocar os Jeep Wagoneers ou os Dodge Chargers que compraram há três ou quatro anos não podem comprar os modelos mais recentes.

Os revendedores da Dodge têm, em média, 149 dias de oferta nos pátios, incluindo muitos modelos de 2023, de acordo com a Cox. Isso é quase o dobro da média do setor. A participação de mercado das marcas Stellantis nos Estados Unidos caiu de 10,4% no ano anterior para 8,6% no final de junho.

Os revendedores estão furiosos. Kevin Farrish, presidente do Conselho Nacional de Revendedores da Stellantis, que representa os revendedores independentes de automóveis da empresa, culpou as decisões que favoreceram os lucros de curto prazo e ajudaram Tavares a se qualificar para um aumento salarial de 50% no ano passado, ganhando quase US$ 40 milhões. “A imprudente tomada de decisões de curto prazo para garantir lucros recordes em 2023 teve consequências devastadoras, mas totalmente previsíveis, no mercado dos EUA”, escreveram Farrish e outros membros do conselho em uma carta a Tavares neste mês. “Essas consequências incluem a rápida degradação de nossas marcas americanas icônicas. Você criou esse problema”, escreveram os revendedores em uma repreensão incomumente direta.

Revenda das marcas da Stellantis em Los Angeles Foto: Tag Christof/NYT

A Stellantis negou os pedidos para uma entrevista com Tavares. Em um comunicado, a empresa disse que sua remuneração estava alinhada com a de outros CEOs do setor automotivo, levando em conta os lucros corporativos.

O presidente do UAW, Shawn Fain, tem sido igualmente estridente em suas críticas a Tavares, acusando-o de recuar em suas promessas de reviver as operações em uma fábrica fechada em Belvidere, Illinois, e de planejar transferir a produção do Dodge Durango, um SUV de grande porte, de Detroit para o Canadá.

“Ou permitimos que um CEO fora de controle e seus apoiadores bilionários, que desfrutaram de anos de lucros recordes, fechem fábrica após fábrica e continuem destruindo nosso país”, disse Fain aos membros do sindicato na semana passada, “ou nos levantamos”.

A empresa negou que estivesse violando qualquer compromisso com o UAW e disse que não havia confirmado os planos de transferir a produção do Durango. "A Stellantis cumpriu e continuará cumprindo o acordo firmado entre as partes em 2023″, disse Carlos Zarlenga, diretor de operações da Stellantis North America, em um e-mail para a Fain na última segunda-feira. Dúvidas sobre aquisições Os problemas na Stellantis levantam dúvidas sobre a série de aquisições realizadas durante a última década que a tornaram a quarta maior montadora de automóveis, depois da Toyota, Volkswagen e Hyundai-Kia. (A Stellantis é a quinta maior se a aliança da Renault, Nissan e Mitsubishi for considerada uma única empresa). O acordo liderado por Tavares deveria permitir que as marcas de automóveis da empresa compartilhassem os custos de desenvolvimento de novas tecnologias e economizassem dinheiro com o uso de componentes comuns. O raciocínio era que as montadoras maiores teriam mais chances de sobreviver à turbulência causada pela mudança do setor para veículos elétricos e direção autônoma. Esses benefícios não se materializaram tanto quanto a empresa esperava, disseram os analistas. A empresa discordou, dizendo em um comunicado que a combinação das montadoras economizou US$ 8 bilhões desde 2019. A Stellantis oferece uma ampla seleção de carros médios e pequenos na Europa. Nos Estados Unidos, no entanto, a linha de modelos da Jeep é pesada, com SUVs grandes e de preço mais alto, depois de ter descontinuado os modelos menores Cherokee e Renegade no ano passado. Essa mudança ocorreu no momento em que os compradores preocupados com o custo começaram a demonstrar preferência por SUVs menores, como o Toyota RAV4, o Chevrolet Trax e o Honda CR-V.

E a Stellantis não conseguiu deter o declínio da Chrysler, que começou há décadas. A marca já foi uma grande rival da Chevrolet e da Ford. A linha de produtos da Chrysler foi reduzida a um único veículo - a minivan Pacifica, que está disponível como um híbrido plug-in ou com um motor a gasolina convencional. (A Chrysler ainda está vendendo o estoque restante do sedã 300, que deixou de ser produzido no ano passado).

A Stellantis disse que estava tomando medidas para recuperar sua participação no mercado, incluindo o corte do preço inicial de seu modelo mais barato, o Jeep Compass, para menos de US$ 30 mil. A empresa disse também que reviveria a minivan Chrysler Voyager com um preço inicial de US$ 40 mil, um pouco menos do que a Pacifica. A nova Voyager estará à venda no final deste ano.

Descontos maiores para modelos como a picape Ram 1500 Classic ajudaram as vendas da Stellantis nos Estados Unidos e no Canadá a aumentar 20% em agosto, informou a empresa.

Ainda assim, com tantos veículos não vendidos, a Stellantis enfrenta pressão para reduzir a produção e cortar empregos, “o que obviamente incomoda o UAW”, disse Kevin Roberts, diretor de análises e percepções do setor na CarGurus, um site de compras de carros.

Os revendedores reclamam que a empresa não tem uma estratégia clara. “Nossos negócios estão sofrendo. Nossos funcionários estão sofrendo”, disse Sean Hogan, vice-presidente do Sierra Auto Group, que possui as concessionárias Stellantis em Los Angeles. “Não estamos vendo um plano para nos trazer de volta ao volume que tínhamos antes.” / AP e The New York Times