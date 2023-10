Alto Escalão: Bruno Serra assume cargo na Itaú Asset

Bruno Serra (ex-BC) assume uma nova equipe na gestora Itaú Asset.

Bruno Serra, que assume cargo na Itaú Asset. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Karoon Energy. Traz Mario Carminatti, que tem duas décadas de Petrobras, como VP sênior de exploração.

Pátria Investimentos. Angelo Figaro (ex-Renault) chega para diretor de tecnologia (CIO) global.

Eletrobras. Com a saída de Elvira Presta, o cargo de VP Financeiro e de Relações com Investidores ficou com Eduardo Haiama (ex-Yduqs, Equatorial).

Thyssenkrupp. Mary Pereira foi promovida a CEO da divisão Dynamic Components.

Coty. Hosana Malaquias (ex-Reckitt) veio como diretora de desenvolvimento de produtos.

Braskem. Para diretor de vinílicos colocou Fábio Barbosa.

Mirabaud. Nomeou Urbano de Moraes (ex-CA Indosuez Brasil) como CEO do family office.

Pismo. Halan Gobira (ex-ACI, Idemia) atua como diretor de vendas Latam.

PicPay. Contratou Sandor Caetano (ex-iFood) como Chief Data Officer (CDO).

Burger King. Mayra Dietzold (ex-Alpargatas) é a nova Head de marca da rede de fast-food.

Air France-KLM. Nomeou Sylvain Mathias como diretor comercial para América do Sul. Transfero. O cofundador Marlyson Silva vira CEO.

Phytorestore. Anuncia a CEO Cristiane Schwanka (ex-Copasa).

Rappi. Priscila Braga agora responde como líder de e-commerce.

keeggo. Leticia Murakawa (ex-AWS) está como diretora de negócios. Galderma. Promoveu Josely Romero a diretora financeira no Brasil.

Zallpy. Antônio de Pádua Paes Jr, professor na Universidade do Texas, assume como Chief Growth Officer para América do Norte.

ViaQuatro. Antonio Marcio Barros Silva (ex-Metrô SP) entra como diretor de operação da ViaQuatro e ViaMobilidade Linhas 5 e 17.

Genyx. Maíra Colares entra como COO.

Nelogica. Tem novo CMO: Marcos Machado (ex-Kavak).

Trinus Co. Aline Cintra (ex-Bayer) é a nova Head de Pessoas.

Ingram Micro. Paulo Renato Fernandes (ex-Agis) ingressa como diretor de Commercial, Consumer, DCPOS e Mobility.

Unentel. Maurício Araújo passa a COO.

Zurich. Para a nova diretoria de marketing e clientes destacou Lucía Sarraceno.

Minsait. Henrique Florido torna-se diretor da nova área de Estratégia, Inovação & IA.

Madruga BTW. Ex-juiz, Marcelo Cavali entra de sócio em Direito Penal do Mercado Financeiro e de Capitais.

Seedtag. Juliana Alves Fernandes (ex-Brainlabs) é Head de Performance para o Brasil.

