Alto Escalão: Mercosul Line tem novo CEO

PicPay. Contratou Alexandre Moshe (ex-Alloha Fibra) como vice-presidente de ecossistema e audiências.



Citi. A área de Private Bank conta com dois novos diretores. Guilherme Bianchi (ex-Credit Suisse) em Miami, e Roberto Simonsen (ex-JPMorgan), em São Paulo.



Getnet. Chamou Juan Franco (ex-Nuvei) para CEO global.



Tempo. João Armesto assume como CEO a partir de janeiro, no lugar de Gibran Marona.



Infracommerce. Anuncia Bruno Vasques (ex-You.Inc) como CFO e diretor de Relação com Investidores.



Biogen. Tem nova diretora de RH no Brasil: Priscila Damiani (ex-JBS).



Stellantis. Dulcinéia Caldeira Brant (ex-GM) entra como vice-presidente sênior de compras para América do Sul, substituindo Juliano Almeida, que assume posição global.



Brasilprev. Roger Joaquín Rendón Garza retorna, agora como diretor de tecnologia.



Allos. Leandro Lopes e Felipe Andrade renunciaram aos respectivos cargos de vice-presidente de negócios e diretor comercial.



Primum. O grupo educacional promoveu Simone Cesena a CEO.



MASP. Paulo Vicelli (ex-Pinacoteca) é o diretor de experiência e comunicação.



Vitru. Sara Pedrini Martins (ex-McKinsey) ingressa como diretora estatutária.



Grupo Stefanini. Farlei Kothe torna-se CEO das regiões da América do Norte, APAC e EMEA.



Peers. Marcello Mussi passa a sócio da consultoria.



Steck. Promoveu a head de Marketing para América Latina Fernando Moreira.



The Fini Company. Frederico Palhares (ex-Better Drinks) entra como diretor de vendas.



Linea. Para diretora de marketing, trade marketing e key Account chamou Silvia Rodrigues (ex-Lactalis).



Ipsos. Adriana Ghobril (ex-Sanofi) vai liderar a área de healthcare no Brasil.



Cheil Brasil. Trouxe Bruno Couto (ex-VMLY&R) como diretor de criação.



Clear Channel. Promoveu Wlamir Lino a vice-presidente comercial e de expansão de negócios.



Ume. Chega Berthier Ribeiro-Neto (ex-Google) como líder da área de tecnologia.

TIM. Daniel Moreira agora responde como diretor nacional de vendas e em sua vaga como head de Customer Relations vai Bruno Vasconcellos.