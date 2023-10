Alto Escalão: Shell Energy tem novo presidente

A Shell Energy Brasil, com foco em gás natural, energia elétrica e produtos ambientais, anuncia Rodrigo Soares como seu novo presidente, sucedendo a Christian Iturri, atual gerente-geral de Vendas e Originação para América do Sul no Grupo Shell.

Rodrigo Soares é o novo presidente da Shell Energy Brasil Foto: Carlos Della Rocca/Divulgação

VW. Trouxe o head de assuntos governamentais Luiz Ricardo de Medeiros Santiago (ex-Vale).

Banco Mercedes-Benz. Promoveu Raquel Assis a diretora de operações.

Bloomin Brands. Mauro Guardabassi foi alçado a presidente da operação brasileira, enquanto Pierre Berenstein passa a Chief Customer Officer internacional.

Viveo. O novo COO é Luiz Augusto Silva.

WeWork. Bruna Neves, antes VP de produto Latam, assume a liderança para o Brasil.

Nowports. Chega Felipe Rizzo (ex-WeWork) para country manager.

Shein. Marcelo Claure amplia o escopo como VP executivo global.

CPFL Energia. Promoveu Raphael Martins Bombonato a diretor de governança corporativa.

Propay. Igor Gomes (ex-Stefanini) responde como diretor de negócios digitais e Thiago Bom (ex-BenCorp), como diretor comercial de benefícios.

Think IT. Contratou Daniel Carrasco como diretor executivo de TI.

Basf. A divisão de soluções para agricultura anuncia novos diretores: Daniela Ferreroni (vendas), Hugo Borsari (marketing) e Mario Lavacca Jr (experiência do cliente).

Rappi. Rodrigo Vasconcelos (ex-Zé Delivery) entra como head da vertical Turbo.

Mars. Sarah Bonadio (ex-Sanofi) ingressa como diretora de Corporate Affairs de Pet Nutrition.

Aura Minerals. Isabela França Dumont torna-se head de Pessoas, ESG e Comunicação.

GE Healthcare. Mariane Aragoni agora é diretora de RH para América Latina.

Dfense Security. Caio Conrado (ex-Netskope) entra como sócio e Chief Revenue Officer.

Daniele Banco. Isaque Carvalho é o novo CFO.

Softplan. Contratou Márcio Santana de Souza (ex-Sonda) como diretor executivo de setor público.

Avivatec. Adalberto Malta e Demóstenes de Lucena chegam como diretores comerciais.

Biogen Brasil. Clemens Petersen é nomeado diretor financeiro, vindo da Alemanha.

Arklok. Como diretora de Gente e Gestão apresenta Mariana Pilotto (ex-Helbor).

Crefaz. Trouxe Marcos Serrano como diretor comercial.

WTW. René Ballo assume a diretoria de consultoria de saúde e benefícios na América Latina e Francisco Bruno o substitui à frente de benefícios para Brasil.

Fcamara. Liliane Nogueira passa a diretora de marketing e growth.

Minds Digital. Inácio Freitas (ex-Nuance) lidera alianças e canais.

N5. Três novos diretores: Maristela Martins (negócios); Carolina Zanotta (jurídica); e Ismael Brandão (CFO).

Falconi. Daniel Oliveira passa a vice-presidente.

Veirano Advogados. Dois novos sócios, em Propriedade Intelectual, Bruna Rego Lins, e Mauro Hiane de Moura, Direito Público e Regulação.

Propeg. Marcos Fonseca foi promovido a VP executivo.

Arnold & Porter. Carlos Lobo é o novo sócio da área Corporativa & Finanças, em NY.

