Qual o melhor lugar para se aposentar em 2024? O ranking do Índice Global de Aposentadoria, divulgado pela revista digital International Living, pode ajudar você a escolher seu destino.

Leia também

O ranking dos melhores países para se aposentar é produzido a partir de uma rede de correspondentes e colaboradores que vivem experiências do cotidiano em cada local e relatam sobre a possibilidade de viver com mais qualidade de vida e gastar menos dinheiro.

Metodologia do ranking

De acordo com a International Living, o método para elencar cada país não é científico, mas é cauteloso na hora de escolher os correspondentes: eles não possuem relações com agentes imobiliários ou organizações de turismo e desenvolvimento econômico.

Os países são avaliados nos quesitos: habitação, clima, vistos e benefícios, custo de vida, saúde, afinidade e adaptação, desenvolvimento e governança. Também é avaliado o transporte público, se há internet confiável e rápida e a infraestrutura do país.

É importante considerar que as escolhas foram feitas em relação ao estilo de vida e à moeda norte-americana.

Continua após a publicidade

Confira o ranking e a nota dos 10 melhores países para se aposentar:

Costa Rica (83,57) Portugal (83,28) México (83) Panamá (82,85) Espanha (79,71) Equador (77,42) Grécia (77) Malásia (75,71) França (74,85) Colômbia (74,71)

5 países latino-americanos fazem parte do ranking

Custo benefício, hospitalidade e lindas paisagens naturais são alguns dos principais atrativos da Colômbia (10º), do Equador (6º), do Panamá (4º), do México (3º) e da Costa Rica (1º) para quem quer curtir a aposentadoria morando no exterior.

A assistência médica de cada país também foi levada em conta no ranking. Na Colômbia, por exemplo, o sistema é comparável ao dos Estados Unidos, já no Equador, além de ter um sistema moderno, a sociedade se preocupa coletivamente com os idosos. Confira as particularidades de cada país latino-americano:

Centro históricode Cartagena, na Colômbia. Foto: Interpoint/Divulgação

Colômbia

Continua após a publicidade

Performando em 10º lugar, a Colômbia se destaca tanto pela diversidade de ilhas e parques, quanto pelo ambiente urbano.

Segundo a International Living, o país é uma mistura de diversas culturas, desde africana e indígena até espanhola, o que permite conviver com diferentes estilos de música, dança e heranças históricas. É necessário falar pelo menos o básico de espanhol, já que poucos nativos falam inglês ou outras línguas.

Parque nacional Cajas, em Cuenca, Equador Foto: SL-Photography - stock.adobe.com

Equador

Em 6º lugar, o Equador chama a atenção principalmente pelo clima estável durante o ano. A região de serras ajuda quem quer um pouco mais de frio.

Culturalmente, é uma sociedade que valoriza bastante a família e cuida dos mais velhos, diz a International Living. Há descontos no transporte e outras vantagens para os idosos.

Centro histórico da Cidade do Panamá Foto: Turismo do Panamá

Continua após a publicidade

Panamá

De acordo com a revista, o Panamá se destaca em 4º lugar no ranking e tem uma vantagem: é o país com melhor desempenho na América Latina no quesito ambiental e sustentável.

O clima tropical e as praias do Caribe são convidativas. Segundo a correspondente local, outro ponto positivo é que a região transmite um senso de segurança e bem-estar.

O complexo arqueológico de Tulum, no México Foto: Divulgação

México

Em 3º lugar, o México desperta admiração pela beleza natural e pela cultura calorosa e amigável com estrangeiros. O custo de vida é mais baixo do que nos Estados Unidos.

Além de diversas opções de passeios, desde desertos e vulcões, até praias e metrópoles, o México também oferece opções na gastronomia com chefs especializados na culinária de diversas regiões do mundo.

Continua após a publicidade

Lagoa de onde se vê o vulcão Arenal, na Costa Rica Foto:

Costa Rica

O país que ficou no topo da lista de 2024 é a Costa Rica e, ainda em 2023, foi eleito como o mais feliz da América Latina. É um atrativo tanto pelas belezas naturais, quanto pela receptividade e incentivos voltados para estrangeiros.

O país é conhecido como “A Suíça da América Central”. O governo aboliu o exército em 1948 e transferiu os investimentos para a saúde e educação. Famosa pelos parques nacionais protegidos, a Costa Rica se destaca no compromisso ambiental e opera com 98% de energia renovável, diz a International Living.

Possui sistema de saúde tanto público, quanto privado e conta com médicos especializados nos Estados Unidos.