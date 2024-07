A Caixa Econômica Federal divulgou os resultados das provas objetivas do concurso público para os cargos de nível médio, além das notas preliminares da redação. A instituição também publicou, para os cargos de nível superior, os resultados das provas objetivas e notas preliminares da discursiva.

O concurso teve 1,2 milhão de inscritos em todo o País e seleciona profissionais para 4.050 vagas: no nível médio, há 4 mil vagas nos cargos de “Técnico bancário novo” e “Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação”; no nível superior, há 50 vagas nos cargos de “Médico do trabalho” e “Engenheiro de segurança do trabalho”. Os salários iniciais variam de R$ 3.762 a R$ 14.915. Veja os detalhes a seguir.

Nível médio:



Nível superior:



Concurso da Caixa, com vagas de nível médio e superior, teve 1,2 milhão de inscritos em todo o País. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como consultar o resultado do Concurso Caixa 2024?

Para consultar os resultados, os candidatos precisam acessar o site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora do concurso, por meio deste link. É necessário fazer login com o CPF e a senha.

Quando será o envio de títulos do Concurso Caixa 2024?

Os concurseiros de nível superior terão de 6 a 8 de julho para comprovar os seus títulos acadêmicos.

Quando será realizado o Concurso Caixa 2024 no Rio Grande do Sul?

A aplicação das provas para os 47 mil candidatos do Rio Grande do Sul foi adiada devido às chuvas que castigaram o Estado. As novas avaliações serão realizadas em data, horário e local a serem divulgados por meio de novo edital.

Cronograma do Concurso Caixa 2024

Confira abaixo os próximos passos do concurso, que incluem o envio de títulos e a divulgação dos resultados finais. O calendário pode ser conferido na íntegra por meio deste link.

