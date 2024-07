O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta quinta-feira, 4, os detalhes do novo cronograma do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”. Os resultados finais devem ser divulgados no dia 21 de novembro e a posse dos aprovados somente a partir de janeiro de 2025.

Originalmente, o processo seletivo estava previsto para ser realizado no mês de maio, mas foi adiado por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com a mudança, as provas foram remarcadas para o dia 18 de agosto.

Ao longo do dia será publicado o edital com regras atualizadas e todas as alterações.

O que muda?

Quem não puder fazer a prova no dia 18 de agosto pode solicitar a devolução da taxa de inscrição entre amanhã e domingo, ou seja, de 5 a 7 de julho, pelo sistema de inscrição. "Estávamos estudando que, se algo acontecer da magnitude das enchentes do Rio Grande do Sul, não vamos adiar a prova, nem prejudicar alguém que seja afetado", disse a ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). Além disso, os 2.100 candidatos que moram no Rio Grande do Sul ou em outras localidades e fariam a prova no Estado podem pedir a mudança da cidade onde realizarão a prova.

Novas regras do Concurso Nacional Unificado (CNU). Foto: Governo Federal/Divulgação

Conforme o novo edital, se ocorrerem eventos inesperados e de grande porte que afetem pelo menos 0,5% dos candidatos inscritos, uma prova extraordinária poderá ser realizada. Esta prova será destinada exclusivamente aos candidatos dessas áreas afetadas que já estejam inscritos no concurso. Neste caso, a nova prova não concorre a vagas originais. Serão direcionados a vagas suplementares.

Outra novidade é a regra de arredondamento das notas: duas casas decimais.

Segundo o governo, serão 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal, incluindo autarquias e fundações.

Datas das provas

Devolução de taxa: 5 a 7 de julho

Alteração do local de prova: 5 a 7 de julho

Confirmação do local de prova: 7 de agosto

Aplicação da prova: 18 de agosto

Divulgação preliminar do gabarito: 20 de agosto

Resultados finais: 21 de novembro de 2024

Convocação: a partir de dezembro de 2024

Posse: a partir de janeiro de 2025

Cronograma atualizado do "Enem dos Concursos". Foto: Ministério da Gestão/Divulgação

Outras informações

De acordo com a ministra, as novas vagas serão divulgadas gradualmente. Serão 460 oportunidades na área de meio ambiente, sendo 260 para o Ibama, 180 para o ICMBio e 20 para o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico.

Há vagas em todos os estados do Brasil. No total, 228 cidades serão contempladas.

Na página oficial do certame o candidato tem acesso a outras informações do CNU.

Confira a coletiva na íntegra no vídeo abaixo: