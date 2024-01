Nas últimas semanas, você deve ter acompanhado nas redes sociais, postagens com metas e planejamentos do que deve ser eliminado e do que deve ser incorporado na carreira profissional, independentemente da profissão. As estratégias são variadas. Desde driblar a procrastinação com rituais pela manhã a aprender a dizer não. Para entender o que pode funcionar na prática, perguntamos a especialistas as suas apostas para ter sucesso em 2024.

Quando o assunto é vida profissional, é natural que o novo ano chegue com dúvidas a respeito de quais comportamentos podem trazer ascensão - ou minar - a carreira e até mesmo reavaliar a rota.

Confira abaixo algumas dicas que podem te ajudar nessa jornada.

Desista do mundo de fantasias

“O sucesso na carreira muitas vezes depende da capacidade de estabelecer e alcançar metas mensuráveis. Isso significa definir objetivos específicos que podem ser claramente monitorados e alcançados dentro de um período”, contextualiza Daniela Bertoldo, especialista em liderança e e autora do livro “Mulheres que lideram jogam juntas”.

Um exemplo simples, segundo Bertoldo, para transformar um objetivo genérico em uma meta bem definida: em vez de pensar em como “melhorar as vendas”, opte por algo mais concreto e próximo da sua realidade, como “aumentar as vendas em 10% nos próximos seis meses”.

Conforme a especialista, a tática fornece direcionamento e propósito para realizar o planejamento, além de proporcionar uma sensação de motivação. “As estratégias ajudam a manter o foco e permitem o acompanhamento do seu progresso”, explica.

A progressão de carreira envolve altos e baixos e depende de alguns fatores que integram a vida pessoal e profissional. Foto: Who is Danny - stock.adobe.com

Evite o excesso de trabalho

Engana-se quem pensa que mais horas de trabalho significam ser uma pessoa mais produtiva. Daniela Bertoldo pondera que a dedicação é essencial para a carreira, porém, “trabalhar em excesso pode levar a burnout, diminuição da produtividade e problemas de saúde”, diz.

Adotar limites no dia a dia possibilita um desempenho sustentável e de longo prazo na carreira, aponta Bertoldo. Para alcançar esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, vale estabelecer horários para trabalhar, incluindo horários fixos de início e término do expediente. Ter momentos de pausas na rotina também é importante.

Uma abordagem equilibrada para o trabalho não apenas melhora a qualidade de vida, mas também a produtividade e a eficácia no trabalho Daniela Bertoldo, especialista em liderança e e autora do livro “Mulheres que lideram jogam juntas”

Reconhecimento e promoção não caem do céu

Como diz o ditado popular, nada cai do céu, além de chuva. Não é diferente com a progressão de carreira. Uma promoção costuma ser demorada. Por isso, ao longo de 2024, não crie expectativas de que a mudança vá acontecer de forma imediata.

“É preciso se posicionar estrategicamente, comunicando de forma clara e eficaz o valor que agrega à equipe e à empresa como um todo”, sugere a educadora corporativa Tábata Lopes.

Comece apresentando resultados tangíveis, mostre como superou os desafios no atual cargo que ocupa e mostre que está preparado para novos projetos.

Peça feedbacks

Progressão na carreira também depende de feedback. “É uma prática fundamental para crescer na carreira em 2024. É uma ferramenta valiosa, os profissionais podem entender seus pontos fortes e áreas de melhoria”, afirma Tábata Lopes.

Na visão da educadora, ao solicitar feedbacks de colegas e líderes, o profissional consegue aprimorar habilidades, ajustar estratégias, entender melhor quais são os pontos de melhoria e a percepção da chefia e dos colegas.

“Isso ajuda, inclusive, a gerenciar a sua imagem diante da equipe. Essa prática também demonstra uma mentalidade voltada para o crescimento, o que é essencial em um cenário em constante mudança como o atual”, reforça Lopes.

Fuja da autossabotagem

De acordo com a psicóloga e mentora de carreiras Fernanda Tochetto, a nossa mente tende a pregar peças o tempo todo. Caso você ainda não tenha entendido as furadas em que o inconsciente pode colocá-lo, Tochetto dá exemplo de boicotes: “você merece”, “deixa para depois”, “você não vai conseguir”, “você não sabe fazer isso”.

Para evitar cair em armadilhas, torna-se indispensável manter a disciplina.

“Se você tiver disciplina, se condiciona a não seguir esses ‘conselhos’ e a seguir no caminho, mesmo continuando a ouvir essa voz indesejada”, ressalta.

Para rejeitar conscientemente essas ideias, a psicóloga recomenda praticar a disciplina a partir do primeiro passo, mesmo que seja em atividades pequenas. Se ainda assim, você se sentir incapaz, certifique-se de que está perto de pessoas que são disciplinadas.

“Veja como elas fazem”, orienta a psicóloga, acrescentando que “provavelmente, você vai perceber que elas também sentem medo, se sentem um fracasso muitas vezes, mas, mesmo assim, não se deixam paralisar.”

Saiba onde quer chegar

Antes mesmo de incorporar métodos para abraçar a disciplina, saiba o que você quer e onde quer chegar. “Resolva quais são seus sonhos e objetivos. Decida se você quer mudar e em quem você quer se transformar. Mesmo que essa etapa leve um tempo maior, invista nela, caso contrário, a sua disciplina será desperdiçada”, alerta Fernanda Tochetto.

Diferentemente do senso comum, a disciplina não precisa ser um fardo ou uma punição. Tochetto reforça que a competência deve ser vista como um hábito.

Atrelado a essas sugestões, outro caminho é procurar ajuda profissional para organizar profissionalmente o ano de 2024, levando em consideração os seus valores, pontos fortes e áreas de melhoria.