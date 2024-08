As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da parte discursiva serão divulgadas mais tarde, no dia 8 de outubro. Os candidatos podem entrar com revisão das notas da discursiva entre os dias 8 e 9 de outubro, segundo o cronograma do certame. A divulgação da nota final das discursivas será no dia 17 de outubro. Para acessar todas as datas relacionadas ao concurso, clique aqui.

As provas do Concurso Nacional Unificado foram aplicadas no domingo, 18, em todo o País. O concurso teve 2,1 milhões de inscritos que concorreram a 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.