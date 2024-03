Ter horários de trabalho flexíveis, economizar tempo e dinheiro – que antes eram gastos com deslocamento – passar mais tempo em casa ou viajando. Estes são alguns dos benefícios que fazem com que as pessoas se interessem por ganhar dinheiro por meio da internet.

Se você busca flexibilidade e quer saber como ganhar dinheiro na internet, conheça formas de trabalhar online que o Estadão listou em conjunto com Janaina Camilo, especialista em mercados e transformação digital do Sebrae Nacional.

Venda seu conhecimento

Se você tem muito conhecimento sobre determinada área e pretende se tornar uma autoridade da internet no assunto, você pode produzir conteúdos em diversos formatos como e-books, cursos online, audiobooks, podcasts, PDFs e mais.

Trabalhe como:

Infoprodutor: crie produtos informativos e digitais, como e-books e audiobooks Podcaster: produza, edite e/ou apresente um podcast de um assunto de seu interesse YouTuber: produza, edite e/ou apresente vídeos Influencer digital: seja influenciador do seu nicho de mercado em alguma (ou várias) redes sociais Mentor ou professor online: ensine os tópicos que você domina por meio de mentoria ou aulas particulares online

Atue na área de marketing digital

As carreiras do setor de marketing digital proporcionam a flexibilidade de exercer a profissão a partir de qualquer lugar, basta ter uma boa conexão com a internet e conhecimento da área. O importante para efetuar esse trabalho de forma online com tranquilidade é estar alinhado com sua equipe e seus clientes para que possa alcançar bons resultados.

Trabalhe como:

Gestor de tráfego: crie campanhas e gerencie estratégias para anunciantes nas redes sociais, com o objetivo de vender ou atrair audiência, por exemplo. Copywriter: crie estratégias e produza textos atrativos e persuasivos para vendas e engajamento Gestor de redes sociais: desenvolva estratégias, conteúdos, monitore os clientes e a concorrência e faça relatórios do desempenho das redes sociais

Ganhe uma grana extra

Se o seu objetivo é ganhar uma grana extra na internet sem necessariamente treinar uma nova habilidade, você pode buscar atividades mais informais que podem complementar a renda. Existem plataformas de pesquisas e testes online nas quais você pode monetizar (ou trocar por créditos) a sua opinião. Apesar de não garantir um valor próximo a um salário, é uma forma mais rápida de ganhar alguns trocados. Você também pode vender itens que já tem em casa em brechós e outras plataformas online. Complemente a renda: Responda a pesquisas online em sites que contratam esse serviço para saber a opinião do público sobre produtos novos ou que já estão no mercado; Venda itens usados, seja por meio de um brechó online, ou em sites e aplicativos no estilo "brique", em que podem ser vendidos móveis, eletrodomésticos e outros objetos Realize teste de sites para empresas que pagam pelo feedback Venda fotografias e vídeos autorais, caso sua área de atuação seja fotografia e audiovisual. Você pode explorar a venda online para sites de bancos de imagem Invista na área de TI Carreiras no setor de tecnologia da informação são algumas das mais bem pagas na atualidade. Por isso, quem investe em uma graduação ou cursos específicos desta área pode obter um bom retorno financeiro.

Trabalhe como:

Setor de serviços e soluções digitais: se você trabalha na área de criação de softwares e aplicativos, desenvolvimento de sites ou até mesmo realiza suporte de informática, você pode conseguir boas oportunidades de emprego totalmente remotas.

Faça parte do setor de varejo ou invista em franquias

O varejo online também é uma boa aposta para quem quer trabalhar online. Você pode trabalhar para outros lugares e receber comissão ou até abrir o próprio negócio na internet. Trabalhe como: Afiliado digital: divulgue produtos na plataforma digital de sua preferência (blogs, sites, redes sociais) e seja remunerado com comissão em cada venda realizada Revenda online: comercialize produtos dos mais variados setores (roupas, beleza, chocolate etc.) de forma totalmente virtual Agente de viagem: vincule-se a uma empresa do setor de viagens que ofereça curso e comissão por vendas online ou, se você tem afinidade com o setor do turismo, invista em uma franquia da área Dropshipping (importação): seja o intermediário entre o cliente e o fornecedor de produtos importados e venda itens sem se preocupar com estoque ou entrega final. Quais cuidados tomar ao procurar um trabalho online? Para Janaina Camilo, é importante ter certeza de que a oportunidade de emprego é real, verificando se há um site institucional de confiança. Caso tenha dúvidas sobre a procedência do site, o fato de haver cobrança de taxas para trabalhar também é um sinal de alerta. "Nunca forneça informações e/ou dados pessoais e não faça pagamentos de qualquer natureza ou sob qualquer justificativa", enfatiza.

Tenha cuidado com os links cheios de símbolos, como ‘@%$’. Geralmente podem direcionar para algum site falso. Por fim, desconfie das oportunidades “boas demais para ser verdade”, que oferecem salários muito altos com poucas qualificações.