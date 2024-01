O Concurso Público Nacional Unificado (CNU), chamado também de “Enem dos concursos”, oferecerá 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes.

As inscrições, que serão realizadas por meio do gov.br, terão início no dia 19 de janeiro e irão até o dia 9 de fevereiro. A realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde. A Cesgranrio será a responsável pelo concurso. Veja os oito editais do CNU, divididos por blocos temáticos.

O cargo que oferece mais vagas no CNU é o de auditor-fiscal do trabalho: são 900 vagas, quase o dobro do segundo colocado - analista técnico de políticas sociais, com 460 vagas. Veja abaixo os 10 cargos que mais oferecem vagas no concurso.

Com o objetivo de padronizar os procedimentos de aplicação de provas dos concursos públicos, o CNU terá as avaliações sendo aplicadas simultaneamente em 220 cidades do País, em todas as unidades da Federação. Saiba todas as cidades que terão provas do concurso.

Cronograma do Concurso Público Nacional Unificado

Publicação do Edital: 10/01/2024

Inscrições: 19/01 a 9/2/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/2/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/4/2024

Aplicação das Provas: 5/5/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3/6/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 5/8/2024

CNU terá as avaliações sendo aplicadas simultaneamente em 220 cidades do País, em todas as unidades da Federação. Foto: Hélvio Romero/Estadão