A previsão é que a banca organizadora do certame seja contratada ainda neste mês e que o edital seja publicado em setembro. As contratações estão previstas para acontecer até dezembro de 2024. Os Correios informam que haverá provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, mas ainda não há data prevista para a realização dessas provas.

No momento, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem um outro concurso aberto, com 33 vagas para cargos de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro e médico do trabalho. As inscrições vão até o dia 8 de setembro.