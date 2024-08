Estão abertas a partir desta quarta-feira, 7, as inscrições do concurso público dos Correios . A seleção visa o preenchimento de 33 vagas de nível júnior, além da formação de cadastro reserva. As vagas serão distribuídas entre os cargos de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro e médico do trabalho, com salários iniciais que vão de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 8 de setembro pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca responsável pela organização. Segundo o edital, as vagas são para atuar em Brasília e nos seguintes Estados: Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Correios terão concurso para preenchimento de 33 vagas de nível júnior; salário inicial é de até R$ 6.872,48. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Etapas

A avaliação será feita por meio de uma prova objetiva com 50 questões de língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos;

Na segunda fase, os candidatos passarão por comprovação dos requisitos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais.

Remuneração por cargo

Veja abaixo os salários iniciais para cada cargo do concurso dos Correios:

Técnico em segurança do trabalho júnior (nível médio): R$ 3.672,84

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.583,54

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Médico do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Como fazer a inscrição para o concurso dos Correios?

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), que está organizando o concurso, por meio deste link, das 10h do dia 7 de agosto até as 22h do dia 8 de setembro. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição, de R$ 70, via boleto bancário, até o dia 9 de setembro. Os Correios também reservaram 20% das vagas existentes para pessoas que se autodeclaram pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Já para pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% das vagas.

Publicidade

Isenção

O candidato que deseja solicitar isenção total de pagamento do valor de inscrição deve comprovar ser membro de família de baixa renda por meio do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único. Doadores ou doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde também podem solicitar a isenção.

Veja o cronograma do concurso dos Correios