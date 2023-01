Empregos em alta para 2023 incluem segurança digital e sustentabilidade; veja lista

Tecnologia, cibersegurança e experiência do usuário seguem como áreas com empregos em alta para 2023, segundo levantamento do LinkedIn. A lista anual divulgada pela rede social profissional aponta uma tendência semelhante a do ano passado, mas com destaque para o cargo de gerente de sustentabilidade, que aparece pela primeira vez.

O estudo analisou milhões de empregos iniciados por usuários da plataforma entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de julho de 2022 a fim de calcular uma taxa de crescimento para cada cargo. Ao agrupar cargos idênticos e excluir estágios, voluntariado, funções temporárias e de estudantes, estabeleceu-se um ranking dos 25 empregos que mais cresceram no período.

A lista apresenta cargos que refletem tendências da sociedade também, como o debate sobre ESG (princípios ambientais, sociais e de governança), com consumidores mais conscientes. De fato, os chamados “empregos verdes” têm crescido e o Brasil responde por 10% da geração de emprego sustentável no mundo. No levantamento do LinkedIn, o cargo de gerente de sustentabilidade aparece na 19ª posição.

Já os cargos relacionados ao aperfeiçoamento da experiência dos usuários, a sistemas de análises de dados e segurança digital estão no topo da lista. O cenário é reflexo das mudanças que as empresas tiveram de passar nos últimos anos em função da pandemia, com intenso processo de transformação digital. Nesse escopo, a função de analista de privacidade fica em primeiro lugar.

Levantamento do LinkedIn aponta tendências relacionadas às profissões, competências mais comuns e disponibilidade de vagas remotas

Segundo Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, a nova lista de empregos em alta “também traz informações que podem ajudar na tomada de decisão sobre novos caminhos profissionais e na preparação para o trabalho do futuro”.

Flexibilidade no trabalho

A pandemia mostrou aos funcionários e candidatos a emprego que a flexibilidade é um caminho para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Assim, a demanda por vagas remotas ou híbridas encontram resposta na análise do LinkedIn. Segundo a plataforma, houve maior disponibilidade de vagas remotas no País com base nos anúncios feitos entre outubro de 2021 e outubro de 2022.

O destaque fica para o analista de desenvolvimento de sistemas, que tem 100% de vagas remotas anunciadas na rede. Em seguida vêm engenheiro(a) de qualidade de software (81,1%), desenvolvedor(a) de back-end (68,3%), especialista em cibersegurança (66,7%), líder de gerentes de produto (63,8%), engenheiro(a) de confiabilidade de sites (61,9%) e redator(a) com foco em experiência do usuário (61,1%).

No geral, as cidades que mais apareceram no ranking de oportunidades foram São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG). Detalhes sobre as competências exigidas para cada um dos cargos e setores que mais contratam estão neste link.

Os 25 empregos em alta para 2023