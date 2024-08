A três dias do Concurso Nacional Unificado (CNU), também conhecido como “Enem dos Concursos”, apenas 35% dos inscritos acessaram o cartão de confirmação de inscrição até agora, afirma o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ao Estadão. A pasta recomenda que os candidatos acessem com antecedência o cartão de confirmação para conferir o seu local de prova, já que alguns locais podem ter mudado após o adiamento do concurso.

Concurso Nacional Unificado será realizado próximo dia 18 Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

PUBLICIDADE As provas do “Enem dos Concursos” acontecerão no dia 18 de agosto, próximo domingo. O concurso estava marcado para o dia 5 de maio, mas foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Os cartões atualizados estão disponíveis desde o último dia 7. O cartão de confirmação traz informações importantes ao candidato, como número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

O cartão está disponível na Área do Candidato neste link, no mesmo site da Fundação Cesgranrio em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.

Segundo o governo, os mais de 2,14 milhões de candidatos inscritos concorrem a 6.640 vagas para cargos públicos efetivos em 21 órgãos da administração pública federal, incluindo autarquias e fundações. Os salários são de até R$ 22,9 mil.