De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a primeira folha não poderá ser levada para a sala da segunda avaliação. Os candidatos do concurso público deverão guardá-la em um envelope entregue pelos fiscais. Somente os candidatos que ficarem até os últimos 30 minutos da prova poderão levar as folhas para casa.

“Inicialmente, a decisão de não fornecer essas folhas foi tomada por motivos de segurança, conforme orientações de órgãos federais que apontaram o uso dessas folhas por quadrilhas para fraudar concursos”, explica o coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, em comunicado do governo. “No entanto, entendemos as expectativas e o direito dos candidatos de registrar suas respostas. Cada candidato receberá uma folha de rascunho do cartão de respostas com o número exato de questões, permitindo o preenchimento preciso”, diz.