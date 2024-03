Iniciativa que busca recrutar brasileiros para trabalhar no Quebec, no Canadá, está com inscrições abertas. Nas Journées Québec Brésil, 18 empresas da província francófona canadense Québec oferecerão mais de 200 vagas em diferentes setores: alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, saúde, serviços sociais e tecnologia da informação.

Lac Saint-Louis em Montreal, no Quebéc, 3 de março de 2024 Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP

PUBLICIDADE Estudantes brasileiros interessados em fazer formações técnicas e de nível superior no Quebec também poderão se conectar com instituições de ensino da região, tirar dúvidas e saber mais sobre o processo de autorização de estudos. A organização do evento diz que é importante que os interessados se atentem aos requisitos das vagas, como diplomas na área da vaga desejada, experiência profissional e nível de francês necessário ao cargo.

Como participar

Para participar, o candidato precisa criar uma conta gratuita no site Quebec na cabeça, preencher os dados e se candidatar às vagas de seu interesse entre 5 de março e 8 de abril. O perfil deverá ser preenchido em francês, idioma oficial do Quebec.

Os selecionados receberão as convocações por e-mail na semana de 16 de abril. A etapa final incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores, em São Paulo, entre os dias 4 e 5 de maio. Segundo a organização, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Quebec desde 2011.