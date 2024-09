Geração Z exerce seu direito, tira licença quando fica doente e muda ambiente de trabalho

O som de um espirro, fungada ou tosse fora de lugar no ambiente de trabalho é o suficiente para arrepiar os cabelos de qualquer funcionário, mas eles ainda aparecem no trabalho quando estão doentes. Diferentemente da geração Z, que está liderando a mudança para acabar com isso—e as atitudes da geração em relação a tirar dias de licença médica são, de fato, contagiosas.

PUBLICIDADE As licenças médicas nos Estados Unidos aumentaram 55% em 2023 em comparação com 2019, segundo novos dados da plataforma de recursos humanos Dayforce, que coletou informações de mais de 1.500 pessoas. Embora todas as faixas etárias estejam aproveitando os dias de licença médica, funcionários com menos de 36 anos lideram essa tendência, com um aumento de 29% na quantidade de dias de licença médica tirados em 2024 em comparação com 2019. Aqueles com mais de 36 anos viram um aumento de 16%. “Quando eu estava saindo do ensino médio, eu tinha pavor de ligar para o trabalho dizendo que estava doente,” conta Jamie Lynch, 34 anos, gerente em uma empresa de fotografia em Ontário, Canadá. “Mas agora as coisas não são mais assim.”

Lynch trabalha com todas as idades, mas notou que seus funcionários mais jovens estão tirando mais tempo de folga para preservar sua saúde. “Nós realmente precisamos nos cuidar”, acrescentou. “A geração Z foi a primeira a não ter o medo que nós tínhamos de ligar para o trabalho dizendo que estavam doentes.”

Usar dias de licença médica é apenas mais uma maneira pela qual a geração Z se manteve firme nas mudanças culturais no trabalho trazidas pela pandemia.

É a geração que defendeu o trabalho híbrido e a “demissão silenciosa”, além de desafiar os limites dos códigos de vestimenta no escritório.

A medida que a geração Z desafia antigas normas de trabalho, seus ambientes começam a se adaptar, estabelecendo novos padrões.

A geração da covid

A tendência da geração Z de liderar as mudanças no ambiente de trabalho, incluindo tirar mais dias de licença médica, é resultado tanto de seu estágio de desenvolvimento quanto do ambiente social e tecnológico único em que cresceram, afirma Lindsey Pollak, especialista em ambiente de trabalho e autora de “The Remix: How to Lead and Succeed in the Multigenerational Workplace.”

Ela afirma que todo ambiente de trabalho tem um conjunto de normas implícitas que os veteranos seguem. Em muitas empresas, não tirar dias de licença médica—mesmo que esses dias sejam concedidos pelo empregador—é uma delas.

Mas para os integrantes da geração Z, que em sua maioria estão apenas começando a entrar no mercado de trabalho, essas normas implícitas podem não se aplicar—simplesmente porque eles não sabem que elas existem.

“Até você estar no ambiente de trabalho, você não sabe que existem” afirma Pollak à Fortune. “E isso aconteceu comigo como uma ‘gen X‘, e acontece com todas as gerações.”

A geração Z exerce o direito de ficar em casa quando está doente, e isso está mudando as relações no trabalho. Foto: Pormezz - stock.adobe.com

Todas as gerações experimentam um ajuste desconfortável no ambiente de trabalho. Mas o que diferencia a geração Z das gerações anteriores é a quantidade de informação que eles têm ao seu alcance.

“Eles cresceram inteiramente em um mundo onde todas as informações, orientações e regras estavam disponíveis na palma da mão, na internet,” explica Pollak.

Como resultado, a geração Z pode ser literal. Eles veem que as empresas tem uma política de licença médica, e são inclinados a segui-la, independentemente de uma norma de trabalho não declarada que indique o contrário.

Seu status como nativos digitais é o que os levou a buscar informações sobre saúde durante uma pandemia global, levando-os a priorizar sua própria saúde e bem-estar, de acordo com um relatório da McKinsey & Company.

Enquanto 40% dos entrevistados nos EUA disseram que o condicionamento físico era uma “prioridade muito alta,” essa porcentagem saltou para 56% entre os entrevistados da geração Z nos EUA.

A tendência da geração Z de tirar dias de licença médica e priorizar a saúde mental pode ser atribuída à conscientização sobre saúde, amplamente influenciada pela pandemia.

No entanto, a covid também teve um impacto desproporcional em moldar as atitudes de trabalho da geração Z, e esses efeitos provavelmente se farão sentir por décadas.

“Conheço muitas pessoas que começaram a trabalhar em 2008, 2009, no auge da grande recessão, e que ainda não superaram aquela sensação de que o tapete poderia ser puxado a qualquer momento,” conta Pollak.

Como a geração Z entrou no mercado de trabalho em um período de mudança de normas — o aumento do trabalho remoto e da flexibilidade que o período exigia —, eles internalizaram a mensagem de que os locais de trabalho podem ser ágeis e favorecer limites dos funcionários, afirma Pollak.

Se algo contrário é pedido a eles, os jovens provavelmente resistirão porque sabem que sistemas mais flexíveis são viáveis.

O ambiente de trabalho inicial dessa geração também produziu uma geração resiliente de pensadores independentes, afirmou Roberta Katz, pesquisadora sênior do Centro de Estudos Avançados em Ciências do Comportamento, da Universidade de Stanford.

“Eles querem entender por que algo é feito de uma certa maneira. Eles são muito pragmáticos,” afirma Katz em um artigo no Stanford Report.

“Quando uma pessoa mais velha diz: ‘É assim que você deve fazer’, eles querem verificar por conta própria. Isso não significa que eles sempre estejam certos; é uma maneira diferente de entender as coisas.”

Os influenciadores da Geração Z

Embora a entrada da geração Z no mundo profissional seja única para eles, suas preferências começaram a influenciar seus colegas de trabalho mais experientes.

Lynch, a gerente de Ontário, notou outros funcionários seguindo o exemplo da geração Z e tirando folga por doenças nos últimos anos, uma iniciativa que provavelmente não teriam tomado uma década atrás.

“No começo, isso realmente irritou as pessoas,” afirmou. “Mas então acho que viram que o mundo não parou de girar. As empresas não fecharam por causa disso.”

Para Lynch, é uma boa mudança e algo que ela gostaria que existisse quando ela estava começando sua carreira.

“Houve momentos em que eu estava na faculdade e trabalhando em dois empregos, e eu realmente precisava tirar licença médica por semanas, pois estava extremamente estressada e sobrecarregada, mas isso não era uma opção”, conta Lynch.

Esta geração de gestores é mais flexível, afirma Lynch, à medida que veem de perto que a geração Z está criando uma nova realidade que eles não conseguiam conceber uma década atrás.

Um relatório de setembro de 2023 da consultoria de marketing Edelman descobriu que 93% de mais de 7.000 entrevistados foram influenciados por colegas de trabalho na faixa dos 20 anos.

Os locais de trabalho têm uma longa história de moldar e serem moldados por seus funcionários, disse Pollak. É assim que eles sobreviveram em tempos de mudanças profundas, como a pandemia e recessões.

“Nunca ouvi ninguém no final de sua carreira dizer: ‘Sabe o que fez nossa empresa tão bem-sucedida? Nós nunca mudamos nada’. Acho que você precisa se adaptar, crescer e evoluir.”

Esta matéria foi publicada originalmente na Fortune.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.