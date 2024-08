As regras para progredir no trabalho se tornaram mais complexas, e isso pode ser especialmente assustador para as pessoas que estão começando suas carreiras.

Os jovens profissionais talvez precisem estabelecer relacionamentos com seus supervisores e colegas pelo Zoom e pelo Slack. Eles podem debater se devem usar inteligência artificial para determinadas tarefas. E talvez tenham que lutar contra o desejo de enviar uma mensagem a alguém em vez de se encontrarem pessoalmente. A evolução do mundo do trabalho desde a pandemia mudou a forma como as pessoas operam, com algumas fazendo seus trabalhos em ambientes híbridos e remotos, tendo acesso à IA e contando com videoconferências e mensagens instantâneas.

Espera-se que a geração Z, nascida entre 1997 e 2012, represente mais de 32% da força de trabalho até 2032, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, com o último grupo de graduados entrando na força de trabalho agora.

Muitos deles perderam oportunidades presenciais, inclusive estágios. Ao entrarem no mercado de trabalho, há algumas coisas que eles podem fazer para aumentar suas chances de sucesso.

Aqui estão dicas de especialistas para jovens profissionais.

Não tenha medo de fazer perguntas

Durante seus primeiros dias, pergunte onde encontrar fontes de informação, quais ferramentas de comunicação a empresa usa, como ter contato direto com colegas e supervisores e aonde ir se tiver um problema. Pode haver um recurso on-line para funcionários que possa ajudar.

“Você pode se sentir desconfortável, mas as pessoas não saberão que você tem uma dúvida se você não perguntar”, disse Paaras Parker, diretor de recursos humanos da Paycor, que fornece software de RH e folha de pagamento.

Traci Wilk, que trabalha há mais de 25 anos em RH de empresas como Starbucks e Coach, disse que a geração Z muitas vezes tem medo de parecer que não sabe algo que deveria saber.

Pergunte independentemente disso, solicite e esteja aberto ao feedback, disse ela. Também não há problema em fazer perguntas contextuais para ter uma visão geral de sua tarefa.

Matt Abrahams, que ensina comunicação estratégica na Stanford Graduate School of Business, disse que é justo perguntar sobre o que faz com que as pessoas tenham sucesso em sua empresa.

“Você tem um motivo para fazer perguntas que parecem simples. Aproveite isso”, disse ele.

Quando tiver dúvidas no seu novo emprego, não tenha medo de perguntar; veja essa e outras dicas de especialistas a jovens profissionais da geração Z. Foto: Migue Suarez - stock.adobe.com

Seja cuidadoso com a IA

Quando se trata de IA, primeiro descubra se seu empregador tem políticas para ela. Algumas empresas podem permitir seu uso, com estipulações como não fornecer informações de clientes, enquanto outras podem proibi-la completamente.

Mas veja a IA como uma ferramenta para ajudá-lo em seu trabalho, não como uma ferramenta para fazer o seu trabalho, disseram os especialistas.

Janine Pelosi, CEO da empresa de tecnologia de vídeo Neat e ex-executiva da Zoom, disse que a IA pode ajudar no brainstorming se você não tiver nenhuma ideia. Porém, nunca copie e cole os resultados, nem mesmo para e-mails.

“Posso perceber quando alguém redige uma comunicação e ela é escrita pelo ChatGPT”, disse Wilk. “Isso não é algo que eu queira ver.”

Use sua intuição para saber o quanto confiar em seus resultados, disse Paaras. Considere também as ramificações de seu uso para uma tarefa específica, disse Abrahams.

O fato de você se sentir confortável com o uso de IA não significa que os outros também estejam, portanto, esteja preparado para fazer as coisas de forma diferente, disse Abrahams.

Compartilhe suas ideias

Como um jovem que está entrando no local de trabalho com novas ideias, novos olhos e perspectivas, você tem um valor único, disseram os especialistas. Não tenha vergonha de compartilhar seus pensamentos. Talvez você saiba algo que os outros não sabem.

Isso pode significar o compartilhamento de ferramentas ou atalhos que você conhece em aplicativos, ideias ou histórias sobre como você resolveu problemas no passado, disse Paaras.

Você pode ter uma experiência valiosa relacionada a um tópico específico ou uma visão de como outras pessoas da sua idade veem as coisas. Ou talvez você consiga identificar a ineficiência ou o erro de como as coisas são feitas regularmente.

“Você está vendo as coisas pela primeira vez e pode destacar isso”, disse Abrahams. “Concentre-se no valor que você traz.”

Conheça as pessoas

Reserve um tempo para conversar, por vídeo ou pessoalmente, com seus colegas e supervisor. Criar bons relacionamentos pode ajudar a promover a confiança e a disposição das pessoas em colaborar com você. Isso também pode ser um diferencial em sua progressão na carreira.

“Sua presença precisa ser sentida pelos outros”, disse Wilk.

Procure reuniões individuais e conversas casuais. Esteja preparado com ideias, perguntas e objetivos para a conversa, disse Wilk.

Em caso de dúvida, lembre-se de que as pessoas adoram falar sobre si mesmas, acrescentou ela. Pergunte a elas sobre sua carreira ou experiência no trabalho.

Tenha uma ideia do que a pessoa está fazendo, o que é importante para ela ou dê uma olhada no perfil dela no LinkedIn, disse Abrahams.

Conecte sua experiência e seus interesses a eles. Se você souber que um colega está viajando, acompanhe-o e pergunte como foi.

“Você precisa investir nas pessoas, seja pelo Zoom ou no escritório”, disse Paaras.

Mas preste atenção ao contexto, disse Abrahams, pois a geração Z tem o hábito de responder instantaneamente sem refletir. Dê um tempo antes de responder.

Faça um esforço extra

Independentemente de onde você trabalhe, torne-se indispensável e inesquecível, disse Wilk.

Ligue sua câmera em reuniões virtuais para estabelecer uma conexão melhor, disse Pelosi. E não seja um fantasma; fale, especialmente se você estiver trabalhando remotamente, acrescentou ela.

“Faça as coisas que o ajudem a se destacar”, disse ela.

Se não souber o que dizer em uma reunião, faça uma pergunta ou parafraseie o que entendeu do que foi dito, disse Abrahams. Faça anotações e acompanhe o que foi dito.

Aceite a tarefa extra, faça a viagem extra, seja voluntário na equipe cultural, disse Pelosi. As pessoas querem saber se você tem confiança e automotivação.

É especialmente útil se você se envolver em grupos ou projetos que sejam multifuncionais para obter mais visibilidade. Procure as lacunas que precisam ser preenchidas. Isso o ajudará a ganhar capital social em toda a empresa.

Isso também significa aprender a gerenciar seu tempo para que possa fazer seu melhor trabalho. Deixe tempo para as partes criativas de seu trabalho.

Considere a possibilidade de enviar e-mails após uma videochamada, resumindo a discussão e expressando seu entusiasmo em se conectar novamente, disse Wilk.

Quando se trata de chefes, tente se conectar todos os dias, mesmo que seja uma conversa casual para dar as boas-vindas a eles após as férias e atualizá-los sobre o que você tem feito.

Seja proativo. Ofereça-se para ajudar em grandes projetos, em vez de ficar esperando ser solicitado.

“Quando você trabalha remotamente, é fácil ficar fora de vista”, disse Wilk. “Encontre maneiras de ficar à vista.”

Apareça no horário, vista-se adequadamente e, quando for virtual, mantenha um fundo limpo, tenha uma boa iluminação e verifique a qualidade do som, disse Abrahams.

Considere a possibilidade de começar sua apresentação com o tema de sua paixão antes de seu nome para que as pessoas se lembrem de você, disse ele.

Toque no TikTok

Para problemas comuns, há sempre uma resposta a apenas um toque de distância.

Amigos, familiares e amigos de amigos têm experiências de vida que podem ajudá-lo. Se não se sentir à vontade para perguntar no trabalho, pergunte às pessoas de seu círculo, disse Wilk. Uma simples mensagem direta na mídia social ou uma mensagem de texto em grupo ou FaceTime podem ajudar.

Se tudo mais falhar, faça o que você faz de melhor. Entre na Internet. Pesquise artigos no Google ou acesse o TikTok, onde os criadores podem orientá-lo em questões como pedir um aumento ou ter uma conversa difícil, disse Wilk.

Para perguntas genéricas, a IA pode até oferecer algumas boas sugestões, disse Paaras, aconselhando as pessoas a usarem o bom senso ao analisarem seus conselhos.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.