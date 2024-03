Mario Anseloni, ex-presidente da Itautec, assume como CEO da empresa de tecnologia TQI

Mário Anseloni é o novo presidente & CEO da TQI, empresa de tecnologia e inovação com mais de 30 anos. A empresa desenvolve soluções, sistemas, plataformas e processos para empresas no Brasil e no exterior.

PUBLICIDADE Anseloni já ocupou várias posições de liderança no Brasil e na América Latina, incluindo as de presidente e CEO da Itautec S.A., da HP Brasil e da EDS Brasil. Ele atuava como presidente do Conselho da TQI. A empresa tem um plano de crescimento que prevê dobrar sua receita nos próximos quatro anos. A nomeação do executivo ocorre num momento de mudança na estrutura da empresa, que vem acontecendo nos últimos 24 meses. Foi criado um Conselho, que é composto por Fernando Zei e Helvécio Ribeiro, sócios proprietários da empresa, e por Dorival Dourado Jr, João Bezerra, Maria Helena Ribeiro, Rosemeire Gullo Zei e o próprio Anseloni.

Zei e Ribeiro deixam o dia-a-dia da Empresa para focarem, a partir do Conselho, em temas estratégicos e, também, no apoio à administração do novo CEO.

Mário Anseloni assume como CEO da TQI . Foto: Divulgação

Segundo a TQI, nos últimos 5 anos, a empresa teve crescimento acumulado de 252%. Entre seus clientes, estão Azul, Claro, Huawei, Latam e PagSeguro.

A TQI informa que ajudou a desenvolver o ecossistema do Pix e criou soluções de carteira digital, cashback, checkout, motores de cobrança e portabilidade de salário, entre outros.

Também desenvolveu, para clientes dos mais variados setores, projetos de aplicativos mobile, automação, cloud computing, integração de sistemas e transformação digital, entre outros.

Com escritórios em Uberlândia (MG) e em São Paulo (SP), e colaboradores em centenas de municípios, a TQI conquistou e mantém há mais de 5 anos o selo Great Place to Work (GPTW), e está no ranking 80+ do GPTW de Tecnologia (TI).