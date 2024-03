“Clima faz parte da nossa agenda estratégica, é um meio para alcançar bons resultados.” A fala da gerente de Desenvolvimento Organizacional da Seguros Unimed, Erilayne Lobo de Melo, traduz o momento de empresas de diferentes portes, que cada vez mais entendem a importância de investir na satisfação dos funcionários no trabalho.

É para valorizar marcas que abraçam a gestão do clima organizacional que a FIA Business School, em parceria com o Estadão, promove o Prêmio Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar. O projeto faz uma pesquisa com colaboradores e setores de Recursos Humanos para certificar e homenagear negócios que olham para a experiência positiva do capital humano.

Filipe Fonoff, coordenador da pesquisa Lugares Incríveis Para Trabalhar e professor da FIA Business School; Willian Kendi Katayama, gerente sênior de Employer Branding e Inovação da Vivo; Erilayne Lobo, gerente de Desenvolvimento Organizacional da Seguros Unimed; e Rita Lisauskas, gerente de conteúdo do Estadão e apresentadora

Retorno

“Empresas com boa gestão de pessoas têm melhores retornos financeiros”, defende a pesquisadora de Employee Experience da FIA Business School Lina Nakata. “O RH é um facilitador desse processo, que mapeia e aponta caminhos, mas entendemos que quem está na ponta, no dia a dia, são os gestores. Essas lideranças têm o potencial de promover esse ambiente saudável, de aproximar as pessoas, de ouvi-las.”

Além do reconhecimento, marcas que participam do processo recebem um diagnóstico detalhado sobre o que está ou não funcionando quanto ao suporte e comprometimento organizacional dos seus processos, fatores que influenciam diretamente no nível de entrega e comprometimento dos colaboradores. “Nossa plataforma traz um comparativo entre os resultados da empresa e a média dos premiados, para que os gestores tenham uma melhor compreensão do que funciona e do que precisa melhorar.”

Ferramenta de gestão

O relatório é aproveitado por empresas de grande porte como a Vivo. “É uma pesquisa importante para identificarmos novos movimentos que precisam de atenção, entender o que funciona e o que está ultrapassado em aspectos de boas práticas. Isso nos ajuda a instrumentalizar áreas de gestão de pessoas”, afirma o gerente sênior de Employer Branding e Inovação da empresa, Willian Kendi Katayama.

Na Seguros Unimed, eleita empresa de grande porte mais incrível para trabalhar na edição do ano passado, Erilayne também destaca a importância da pesquisa para investir em projetos de diversidade. “Quando falamos em ESG (governança ambiental, social e corporativa), notamos questões significativas relacionadas à inclusão de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência. E, assim, vimos o que a empresa precisava e criamos alguns programas voltados a esses colaboradores.”

O coordenador da pesquisa Lugares Incríveis Para Trabalhar e professor da FIA Business School Filipe Fonoff destaca a evolução do olhar do mercado de trabalho para a gestão de experiência dos funcionários. “Observamos que, com o tempo, a responsabilidade por esse processo foi se aprofundando nas organizações. É natural que se inicie como um projeto mais corporativo e centralizado, compartilhado entre C-level e área de gestão de pessoas. Em um segundo momento, as lideranças se tornaram protagonistas, e chega um ponto em que todos os indivíduos entendem a sua responsabilidade e também se tornam agentes transformadores. É esse estágio máximo que empresas como Seguros Unimed e Vivo atingiram e que serve de modelo para outras empresas.”

E se o primeiro passo parecer difícil, Lina ressalta que pequenas ações já podem dar bons frutos. “Cada empresa terá sua própria realidade, mas uma boa comunicação já é um passo importante. Um ‘bom dia’ interessado, por exemplo. Quando você tem a proximidade e a preocupação genuína com o próximo, você pode fazer a diferença.”

