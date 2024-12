The Economist: Como a China vai contra-atacar a guerra comercial de Trump

Quem é Huohuade Lutenike? Howard Lutnick, o bilionário indicado para liderar o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, não é muito conhecido na China. Mas ele pode acabar moldando a política comercial americana. Desde que Donald Trump anunciou sua escolha, os investidores chineses têm se esforçado para obter informações.

PUBLICIDADE Acima de tudo, eles querem saber se Lutenike aplicará as tarifas de 60% propostas por Trump sobre todas as importações chinesas. Esses esforços ganharam urgência apenas na última quinzena. O presidente eleito ameaçou impor uma tarifa adicional sobre os produtos chineses em seu primeiro dia no cargo, enquanto o presidente em exercício aumentou os controles de exportação. Outros indicados são mais bem compreendidos. Marco Rubio, presumível secretário de Estado, tentou forçar as empresas chinesas a se retirarem das bolsas de valores americanas e foi atingido por sanções em resposta às que ele ajudou a impor às autoridades chinesas como senador. Mike Waltz, a escolha de Trump para conselheiro de segurança nacional, boicotou os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Jamieson Greer, o novo representante comercial, foi o arquiteto da primeira guerra comercial de Trump com a China.

Em face de tal agressividade, as autoridades chinesas mantiveram o silêncio. Mas sua fórmula para as negociações comerciais está começando a surgir. Xi Jinping, líder da China, estabeleceu “linhas vermelhas” em uma reunião recente com o presidente Joe Biden. A ideia principal era que o governo do Partido Comunista e a reivindicação da China sobre Taiwan não deveriam se tornar moedas de troca.

Publicidade

Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai taxar todos os produtos chineses Foto: Allison Robbert/AP

Então, em 1º de dezembro, os descontos fiscais chineses sobre alumínio e cobre chegaram ao fim; os descontos para baterias e produtos fotovoltaicos caíram de 13% para 9%. Essa é uma grande mudança. No último ano, a China rejeitou as alegações de que está exportando baterias e produtos solares a preços artificialmente baixos. Como observa Martin Lynge Rasmussen, da Exante Data, uma empresa de pesquisa, os cortes nos descontos são a primeira vez que as autoridades parecem ter tentado diminuir a força dessas acusações.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas querem aumentar o comércio com o resto do mundo. O Ministério do Comércio afirmou que aumentará o crédito e o seguro de exportação e apoiará os serviços de logística. O ministério quer expandir o número de países que podem obter vistos de negócios de curto prazo. E prometeu ajudar as empresas a reagir a “restrições não razoáveis ao comércio exterior” à medida que elas surgirem. O governo Biden anunciou recentemente tarifas sobre painéis solares de vários países do Sudeste Asiático, com o objetivo de impedir que as empresas chinesas redirecionem as exportações para outros países. Trump pode expandir essas tarifas à medida que as empresas procuram brechas. Muitas delas, por exemplo, instalaram fábricas na Indonésia e no Laos, dois países que não estão cobertos pelas políticas mais recentes. Para ajudar as pequenas empresas a vender produtos no exterior por meio de plataformas de comércio eletrônico, os governos locais chineses criaram centros de serviços. Xangai está criando uma “zona piloto de comércio eletrônico da Rota da Seda” para impulsionar o comércio com a Ásia Central.

Essas soluções alternativas para as tarifas significam que as medidas existentes dos Estados Unidos não impediram a China de aumentar as exportações. Desde o início da guerra comercial de Trump em 2018, o superávit comercial da China mais do que dobrou para US$ 820 bilhões (ou 6% do PIB). Seu superávit com os Estados Unidos permanece em US$ 340 bilhões, aproximadamente o mesmo que em 2018. Se Trump estiver disposto a fechar um acordo, envolvendo aumentos limitados nas tarifas, suas medidas poderão reduzir o crescimento anual do PIB chinês em apenas 0,4 ponto porcentual entre 2027 e 2029, de acordo com a Oxford Economics, uma empresa de pesquisa.

Publicidade

A CF40 Research, um think-tank de Pequim, estima que tarifas “moderadas” de 10% a 20% reduziriam o crescimento anual das exportações chinesas para 1,5% no próximo ano, ante 2,2% se nenhuma tarifa fosse imposta. O aumento de 60% nas tarifas prometido por Trump poderia reduzir as exportações em 6,5% no próximo ano, o que teria um efeito devastador.

E quanto à retaliação? Na primeira fase da guerra comercial, a China respondeu às tarifas atingindo as importações americanas com penalidades semelhantes. A estratégia foi ineficaz, pois os Estados Unidos dependem menos da demanda chinesa do que o contrário. Alguns esperam que a China permita que sua moeda se desvalorize em relação ao dólar. Embora isso torne seus produtos mais baratos, grandes quedas no yuan podem estimular a fuga de capitais.

Preocupação com o comércio

Em vez disso, os especialistas em comércio chinês esperam que o governo se concentre em políticas internas para neutralizar a pressão americana. Lian Ping, um economista influente, aconselhou que o governo busque aumentar os salários e a demanda do consumidor para se proteger contra os ataques econômicos americanos, o que pode ser parte do plano. Os ministros prometeram estímulos para melhorar o sentimento sombrio do consumidor. Os banqueiros de Xangai brincam dizendo que estavam torcendo por uma vitória de Trump na esperança de gastos extras do governo.

A política do presidente eleito para a China vai além das tarifas. Os Estados Unidos e a China continuam no meio de uma guerra tecnológica iniciada por Trump, ampliada por Biden e não mostra sinais de parar. Biden tentou cortar o acesso da China aos insumos necessários para a tecnologia avançada, como os chips de IA. No início do mês, centenas de empresas chinesas foram adicionadas à lista de entidades do Departamento de Comércio, restringindo as negociações americanas com elas.

Publicidade

PUBLICIDADE Em outubro, o Tesouro promulgou um amplo regime de controle de investimentos que interromperá a maioria dos investimentos americanos em IA, semicondutores e computação quântica chineses. Acredita-se que o governo Biden também esteja elaborando uma definição de quais tipos de chips de IA as empresas podem vender para a China. Trump poderia torná-la mais rígida. As empresas chinesas também podem ser atingidas em breve por sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC), que, diferentemente da lista de entidades do Departamento de Comércio, restringe a capacidade de usar dólares. A imposição de sanções do OFAC a um banco chinês levaria ao congelamento das transações em dólares com outros bancos e, provavelmente, ao seu colapso. Até o momento, essas medidas têm sido usadas com parcimônia, mas as indicações de Rubio e Waltz sugerem que tais medidas podem se tornar mais comuns, afirma um ex-funcionário comercial americano. Leia também The Economist: Os problemas da Volkswagen e de suas rivais acabarão algum dia?

The Economist: O que pode impedir Donald Trump de impor tarifas a seus rivais comerciais? A capacidade da China de se esquivar de ataques é limitada. As autoridades investiram dezenas de bilhões de dólares no setor de semicondutores em uma tentativa de tornar a China autossuficiente. Embora isso tenha mostrado progresso, especialmente em máquinas de fabricação de chips, o país ainda não fabrica os chips mais potentes e obtém menos de 15% de seus chips internamente. A China também depende do sistema financeiro baseado no dólar. As transações em yuans aumentaram nos últimos dois anos, mas a maioria ainda usa a Swift, uma rede de mensagens suscetível à influência americana.

Publicidade

Em alta Economia Como os escritórios de gestão de fortunas dos super-ricos investem em imóveis Itaú acusa ex-CFO Alexsandro Broedel de conflito de interesse na contratação de pareceres Xi já está demonstrando disposição para revidar. Em 3 de dezembro, um dia depois que o governo Biden emitiu novas restrições aos chips, a China proibiu as exportações para os Estados Unidos de minerais necessários para equipamentos e armas de alta tecnologia, incluindo gálio e germânio. Os órgãos reguladores chineses podem identificar outros itens que podem deixar de exportar sem afetar os setores domésticos. Alguns precursores de anticorpos, usados por empresas farmacêuticas, vêm exclusivamente da China e podem ser bons candidatos. Empresas individuais podem se tornar parte do conflito. No mês passado, a China empregou uma nova ferramenta, a lei de Sanções Anti-Estrangeiras, para cortar o acesso da Skydio, a maior fabricante de drones dos Estados Unidos, às baterias chinesas. A lei pode ser usada para negar a dezenas de empresas americanas componentes fabricados na China. As empresas americanas na China também podem ser afetadas. Em outubro, um órgão do setor solicitou uma investigação sobre a Intel, uma empresa americana de tecnologia, devido a supostas vulnerabilidades de segurança em seus chips. Recentemente, o Ministério do Comércio da China usou sua lista de “entidades não confiáveis” para investigar a PVH, a proprietária americana de marcas como Tommy Hilfiger, porque ela cumpriu a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uyghur dos Estados Unidos, que exige que as empresas se abstenham de usar algodão cultivado em Xinjiang. O projeto de lei original foi patrocinado por Rubio. Com ele como secretário de Estado, é fácil ver o potencial para muitos outros confrontos e, possivelmente, até mesmo um total desrespeito às linhas vermelhas da China. Xi está preparado para conversar sobre comércio com Trump. Qualquer coisa além disso corre o risco de sair rapidamente do controle.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.