The Economist: A promessa de Donald Trump de uma era de ouro para o petróleo é fantasiosa

Trump está cortejando assiduamente os chefes do petróleo. Em abril, ele convidou um grupo deles para Mar-a-Lago, seu clube privado na Flórida, e prometeu acabar com o que eles veem como regulamentações onerosas do presidente Joe Biden para a indústria se retornasse ao Salão Oval. Ele pediu apenas que eles contribuíssem com US$ 1 bilhão para sua candidatura à reeleição, argumentando que o valor seria uma pechincha em comparação com a diferença que receberiam com impostos mais baixos e regras mais flexíveis.

Trump e sua equipe estão ansiosos para libertar a indústria petrolífera americana e desfazer a pauta de energia limpa de Biden. Seus apoiadores invocam vastas reservas de petróleo inexploradas no Alasca e no Golfo do México que jorrariam se a bota verde fosse removida da garganta do setor. Robert O’Brien, que atuou como conselheiro de segurança nacional durante a presidência de Trump, sugere que “os Estados Unidos poderiam estar produzindo milhões de barris a mais por dia”. No entanto, os planos da equipe de Trump provavelmente serão muito menos consequentes para a energia americana, tanto marrom quanto verde, do que eles fazem parecer.