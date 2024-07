O ano de 2025 pode ser um ótimo momento para ser presidente dos EUA, economicamente falando

Os próximos dois anos estão se configurando como sólidos para a economia dos Estados Unidos. A inflação está voltando ao normal, e o Federal Reserve, o Banco Central americano, se prepara para reduzir as taxas de juros. Uma enorme explosão de gastos com infraestrutura durante o governo Biden levou algum tempo para aumentar, mas é provável que projetos pequenos e grandes comecem a ser executados com seriedade em 2025 e 2026.

PUBLICIDADE As coisas sempre podem dar errado. O mercado de trabalho pode esfriar mais do que o esperado, os problemas do mercado financeiro podem aparecer, e os riscos ligados à eleição em novembro podem aumentar a incerteza. Mas a perspectiva básica é brilhante. A questão agora é quem receberá o crédito por isso. Uma resposta clara: não será a pessoa que conduziu algumas das políticas que estão lançando as bases positivas. O presidente Joe Biden anunciou no domingo que estava encerrando sua candidatura à reeleição, passando o bastão democrata para a vice-presidente Kamala Harris.

Biden não é totalmente responsável por essa perspectiva. As autoridades da Casa Branca desempenham um papel relativamente menor na desaceleração da inflação e não exercem nenhum controle direto sobre as taxas de juros. Mas os grandes pacotes de políticas aprovados sob sua supervisão estão ajudando a alimentar uma explosão de investimentos em energia verde, manufatura e infraestrutura que deve continuar nos próximos anos. As expansões de represas e eclusas estarão em andamento. Dezenas de melhorias em aeroportos serão concluídas. As fábricas de semicondutores começarão a produzir chips.

Disputa presidencial terá Donald Trump, de um lado, e provavelmente Kamala Harris, do outro Foto: Samuel Corum/AFP

É um lembrete de que investimentos públicos grandes e potencialmente transformadores podem levar tempo — e vários ciclos políticos — para serem realizados. Também pode ser uma oportunidade para o próximo morador da Casa Branca dar uma volta da vitória.

O ex-presidente Donald Trump já está sugerindo um futuro otimista na trilha da campanha. A plataforma republicana, na qual ele teve grande participação, prometeu “destruir a inflação” e que as taxas de juros seriam mais baixas, ao mesmo tempo em que declarou que o Partido Republicano seria um partido de infraestrutura e manufatura. Se as projeções mais prováveis dos economistas se concretizarem, essas promessas deverão estar bem próximas.

“É uma boa perspectiva de base”, disse Julia Coronado, presidente e fundadora da MacroPolicy Perspectives, uma empresa de pesquisa.

A maioria dos economistas concorda que a inflação provavelmente permanecerá mais baixa nos próximos anos.

Os aumentos de preços tiveram um pico em 2021 e 2022, e a medida de inflação preferida do Fed atingiu um pico de mais de 7%. Essa medida de inflação esfriou para 2,6%, e as autoridades do Fed previram em suas projeções econômicas de junho que ela cairá para 2,3% até o final do próximo ano e 2% (sua meta) até o final de 2026.

Isso significaria que os funcionários do Fed não precisariam manter as taxas de juros tão altas, o que eles têm feito na tentativa de manter a inflação sob controle. As taxas estão fixadas em 5,3%, o que encarece o empréstimo de dinheiro, o que pesa sobre a demanda e torna mais difícil para as empresas continuarem aumentando os preços.

Com a inflação em baixa, os formuladores de políticas esperam reduzir os juros para 4,1% até o final do próximo ano e para 3,1% até o final de 2026. Isso ainda seria mais alto do que as taxas mínimas que prevaleceram na década de 2010, mas tornaria consideravelmente menos onerosa a contratação de uma hipoteca ou de um empréstimo para expandir um negócio ou operar uma fábrica.

PUBLICIDADE “Quem quer que se torne presidente em 2025 herdará uma economia manufatureira com grandes vantagens e um teto alto”, disse Scott N. Paul, presidente da Alliance for American Manufacturing. “Parte disso se deve ao fato de que o ambiente da política monetária provavelmente será melhor.” Talvez a mudança econômica mais visível que poderá ocorrer nos próximos dois anos seja uma onda de novas infraestruturas. A Lei de Redução da Inflação do governo Biden financiou investimentos em energia verde e deve custar mais de US$ 800 bilhões até 2033. A lei CHIPS incluiu mais de US$ 50 bilhões em incentivos financeiros destinados a promover a pesquisa e a fabricação de semicondutores. E uma lei de infraestrutura de US$ 1 trilhão aprovada em 2021 tem canalizado dinheiro para grandes projetos como estradas, pontes e hidrovias.

Quando se trata de gastos com transporte impulsionados pela lei de infraestrutura, apenas cerca de 28% do dinheiro alocado deixou os cofres do governo, disse Adie Tomer, especialista em políticas de infraestrutura que é membro sênior da Brookings Metro, uma unidade de pesquisa da Brookings Institution.

“O próximo presidente, seja ele quem for, e, francamente, o próximo Congresso ficarão com a maior parte”, disse ele.

Governo Biden fez enormes investimentos em infraestrutura, como neste projeto para modernizar a Montgomery Locks and Dam, no oeste da Pensilvânia, que recebeu mais de US$ 850 milhões da lei de infraestrutura de 2021 Foto: Kristian Thacker/The New York Times