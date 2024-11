Trump significa dólar mais forte, e isso não ajuda o Brasil, diz vice-presidente do Bradesco

NOVA YORK - O vice-presidente executivo do Bradesco, Bruno Boetger, avaliou que a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos representa um dólar forte, e isso não ajuda o Brasil.

PUBLICIDADE Segundo ele, é possível que os juros americanos permaneçam em patamares mais elevados por mais tempo em meio a possíveis pressões inflacionárias como reflexo de medidas adotadas na gestão do republicano. O mesmo é esperado para o Brasil, o que afasta o investidor estrangeiro da Bolsa brasileira. “A gente ainda não viu o estrangeiro voltando ao Brasil de forma significativa”, avaliou Boetger, em conversa com jornalistas, durante evento do banco, em Nova York.

Gestão de Donald Trump deve fortalecer o dólar Foto: Evan Vucci/AP

De acordo com ele, a volta de estrangeiro para a Bolsa no Brasil depende da queda de juros e do anúncio do pacote de redução de gastos que está sendo preparado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O gatilho para isso voltar seria o início da queda de taxa de juros ou, pelo menos, uma indicação de que os juros voltam a cair. Porque a Bolsa caminha de forma inversa à taxa de juros”, disse Boetger. “Com um pacote fiscal material, haverá uma apreciação do câmbio e talvez uma pressão menor no Banco Central em aumentar os juros; eu consigo ver o mercado de ações abrindo no segundo semestre do ano que vem.”

Com o término do G-20, sob a presidência do País, neste ano, a agenda está livre para o anúncio das medidas fiscais no Brasil, conforme ele.

O diretor de global Markets do Bradesco BBI, Rui Marques, disse que o investidor internacional está olhando para o Brasil e que o sentimento é “marginalmente positivo” com o País, considerando um nível de valor de mercado das empresas muito baixo. A questão é o timing’.

“O investidor internacional está olhando com atenção para o Brasil e entende que, neste momento, o risco retorno é simétrico, que o mercado tem potencial de subida. Obviamente, é uma questão de timing, de tomada e de posição”, disse Marques.

Onda vermelha

Boetger disse ainda que a onda vermelha republicana nas eleições presidenciais dos Estados Unidos não deve fechar o mercado para emissões de empresas brasileiras no próximo ano, a despeito do aumento do rendimento dos Treasuries, que são os títulos do Tesouro americano.

“O mercado de renda fixa internacional vai continuar aberto para as empresas brasileiras. A volatilidade da eleição já passou”, disse.

Neste ano, as emissões internacionais de empresas brasileiras somaram R$ 23 bilhões, superando os volumes dos últimos anos, conforme o diretor de renda fixa do Bradesco BBI, Felipe Thut.