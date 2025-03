Trump tenta recriar uma economia - e um modo de vida - que já não existem nos EUA há décadas

O presidente Donald Trump diz que há uma maneira fácil para os fabricantes evitarem sua enxurrada de tarifas: voltar para os Estados Unidos.

PUBLICIDADE Se funcionar, a estratégia de Trump de colocar as tarifas em primeiro lugar poderia acabar com uma longa estagnação na produção industrial dos EUA e criar o tipo de emprego que seus partidários de colarinho azul (termo usado nos EUA para designar os operários) desejam. “O que eles precisam fazer, francamente, é construir suas fábricas de automóveis e outras coisas nos Estados Unidos, caso em que não terão tarifas”, disse o presidente na semana passada.

Mas, ao tentar repatriar a produção, Trump está lutando contra forças poderosas de longo prazo que fizeram com que os empregos nas fábricas diminuíssem para a menor parcela de empregos nos EUA desde que os registros do governo começaram, em 1939. Apenas 8% dos trabalhadores americanos atualmente trabalham em fábricas, de acordo com o Bureau of Labor Statistics.

Trump tenta trazer empregos de 'colarinho azul' de volta aos Estados Unidos Foto: Allison Robbert/The Washington Post

As políticas de Trump também funcionam de forma cruzada. As tarifas de aço e alumínio anunciadas por ele, por exemplo, significarão custos mais altos para as montadoras de automóveis e fabricantes de eletrodomésticos que usam esses metais. Seus planos de deportação em massa de migrantes dificultarão a busca de novos trabalhadores para as fábricas, com a economia já operando em pleno emprego.

Mesmo que Trump consiga atrair as empresas para dentro de seus muros tarifários, é improvável que ele consiga recuperar os quase 5 milhões de empregos em fábricas que desapareceram desde o final da década de 1990, de acordo com muitos economistas.

As máquinas superam em muito o número de trabalhadores nas fábricas modernas. Os empregos que restaram exigem habilidades mais elevadas e não pagam mais do que outras oportunidades disponíveis para trabalhadores sem diploma universitário. A política comercial de Trump, contra todas as probabilidades, está tentando recriar uma economia - e um modo de vida - que realmente não existe nos Estados Unidos há décadas.

“As tarifas por si só não podem ser uma solução”, disse Robert Lawrence, professor de comércio internacional e investimento na Kennedy School of Government da Universidade Harvard.

Há muito tempo Trump vem atacando a economia global como fundamentalmente injusta. Ele insiste que as nações estrangeiras tiram proveito dos Estados Unidos por meio de acordos comerciais desequilibrados, mesmo quando Washington lhes oferece um guarda-chuva de defesa.

A realocação de fábricas de automóveis, fábricas de móveis e outras que se mudaram para o exterior durante uma era de hiperglobalização é a resposta do presidente para um déficit comercial crônico dos EUA, que ultrapassou US$ 1,2 trilhão (R$ 7 trilhões) no ano passado, um recorde.

A meta do presidente é “reequilibrar o sistema econômico internacional”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um discurso na quinta-feira, 6. O comércio global é distorcido por países como a China, que suprimem a demanda do consumidor e dependem das vendas de exportação para manter suas fábricas ocupadas, disse ele.

As fábricas chinesas subsidiadas fazem produtos a preços que os produtores americanos muitas vezes não conseguem igualar, o que leva a um déficit comercial gigantesco nos EUA e faz com que as fábricas americanas fiquem sem pedidos e empregos.

“Esse sistema não é sustentável”, disse Bessent ao Clube Econômico de Nova York.

O governo está reorientando a política comercial dos EUA. Em vez de tentar fornecer o que Bessent chamou de “produtos baratos” para os consumidores, o governo prioriza a criação de bons empregos de manufatura para os trabalhadores.

Isso pode ser uma tarefa difícil.

Trazer as fábricas de volta aos Estados Unidos pode não gerar os empregos de colarinho azul com altos salários que alguns defensores, como Trump, esperam Foto: Alex Brandon/AP

O emprego no setor de manufatura aumentou em modestas 411 mil vagas entre sua posse e o início de 2020, às vésperas da pandemia.

Seu sucessor, o presidente Joe Biden, tentou usar a política industrial — uma combinação de incentivos fiscais e subsídios — para estimular o renascimento da manufatura. As empresas mais do que triplicaram seus gastos com a construção de novas fábricas. Porém, os ganhos em termos de emprego foram discretos. Os empregos no setor de manufatura atingiram o pico de 12,9 milhões no início de 2023, apenas 110 mil acima do pico do primeiro mandato de Trump.

Os defensores das tarifas afirmam que uma maior ênfase na manufatura é essencial tanto para comunidades fortes quanto para uma defesa forte, citando a experiência de um período anterior.

De 1950 até o início da década de 1980, a conta corrente dos EUA, a medida mais ampla da balança comercial do país, geralmente era superavitária. Nos últimos 40 anos, entretanto, houve um déficit crônico que muitos analistas culpam pelo esvaziamento das comunidades dependentes da manufatura.

“Estamos remando na direção errada em termos de política comercial e industrial há 30 ou 40 anos. E não, isso não vai mudar da noite para o dia. Mas isso não é uma desculpa para não fazer nada”, disse Mark DiPlacido, consultor de políticas do American Compass, um grupo conservador.

Enquanto os principais economistas veem a integração global como a forma mais eficiente de produzir os bens e serviços que os americanos exigem, o presidente disse que “não precisamos” do que nossos parceiros comerciais nos vendem. Em vez de comprar madeira ou petróleo canadense, Trump prefere alternativas americanas.

“Queremos a produção de fábricas nos Estados Unidos. Queremos que o emprego floresça nos Estados Unidos”, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, a repórteres na quinta-feira. “Vamos trazer as fábricas de volta aos Estados Unidos.”

Na melhor das hipóteses, se fábricas suficientes retornassem para eliminar o déficit comercial pela primeira vez em décadas, talvez 2 milhões de novos empregos pudessem ser criados, de acordo com uma estimativa de Lawrence, de Harvard. Esse é um número significativo, embora seja apenas uma fração do total que desapareceu desde que a globalização atingiu a velocidade máxima. E isso teria um custo.

Com 1% do Produto Interno Bruto, as tarifas que Trump propôs até agora equivalem a um dos maiores aumentos de impostos já feitos, de acordo com o economista Dean Baker, do Center for Economic and Policy Research, um think tank de esquerda em Washington.

Trazer as fábricas de volta aos Estados Unidos pode não gerar os empregos de colarinho azul com altos salários que alguns defensores esperam. O trabalho nas fábricas já teve a reputação de oferecer melhores salários e benefícios do que outros empregos que não exigiam diploma universitário. Mas esse prêmio salarial para os trabalhadores da produção “desapareceu” em 2006, concluiu um estudo de 2022 realizado por economistas do Federal Reserve (o banco central americano), que afirmou que a queda na filiação sindical foi responsável pela maior parte do declínio.

Ainda assim, empregos estáveis que oferecem horários regulares proporcionam outros benefícios além do salário, de acordo com Susan Helper, professora de economia da Case Western Reserve University, em Cleveland.

“Quando a GM fechou sua fábrica em Lordstown (Ohio), uma das coisas sobre as quais as pessoas falaram foi a perda de professores de escola dominical e líderes de grupos de escoteiros”, disse ela. “Porque, se você trabalhasse na GM, poderia ter apenas um emprego e sustentar sua família. Se trabalhasse em outro lugar, tinha dois ou três empregos e não tinha tempo para o engajamento cívico.”

Vaivém

A diplomacia tarifária do presidente, que vai e volta, não está facilitando sua busca. Trump primeiro prometeu tarifas sobre o Canadá e o México no final de janeiro, adiou-as por um mês no início de fevereiro, as impôs na terça-feira, 4, isentou as montadoras de automóveis delas na quarta-feira, 5, e, em seguida, concedeu a ambas as nações outro adiamento de um mês na quinta-feira, 6.

Ao final desse período, o presidente planeja introduzir um sistema abrangente de tarifas “recíprocas”, igualando os impostos de importação que outras nações aplicam aos produtos dos EUA, em uma medida que alteraria completamente as normas comerciais de longa data.

“Se você estiver fora dos Estados Unidos, a situação será um pouco diferente”, disse Trump na quinta-feira.

A incessante explosão de atividades desde o dia da posse deixou os produtores que Trump diz querer ajudar com falta de ar e confusos sobre onde investir. Mais de três quartos dos entrevistados citaram as “incertezas comerciais” como seu maior desafio, mais do que o dobro da parcela pré-eleitoral, de acordo com a mais recente pesquisa da Associação Nacional de Fabricantes.

Para realmente realizar uma revolução na manufatura, Trump precisa que os CEOs mudem seus hábitos de gastos. A mudança no último quarto de século para depender de fábricas fora dos Estados Unidos — e de seus trabalhadores com baixos salários — deixou as empresas com muito dinheiro extra. Mas esse dinheiro foi, em grande parte, para os acionistas, e não para o desenvolvimento da capacidade de produção doméstica.

Atualmente, as empresas dedicam cerca de 70% dos fundos que sobram após o pagamento das despesas à recompra de ações próprias e ao pagamento de dividendos aos acionistas, de acordo com Stephen Blitz, economista-chefe para os EUA da TS Lombard, uma consultoria econômica.

“É preciso tornar menos lucrativa a construção em outro lugar. E as tarifas são uma forma de fazer isso. Mas é um instrumento muito brusco”, disse Blitz.

O problema é o momento. Na semana passada, Trump concordou em isentar as montadoras das tarifas de 25% anunciadas sobre os produtos canadenses e mexicanos até 2 de abril, quando ele planeja anunciar suas tarifas recíprocas. Mas ele também está exigindo que as montadoras americanas comecem a transferir a produção de volta para os Estados Unidos nos próximos 30 dias; um ritmo incrivelmente rápido, de acordo com especialistas em cadeia de suprimentos.

“Você não pode simplesmente dizer à GM: ‘É muito caro comprar faróis da China’. Ninguém fabrica faróis nos Estados Unidos“, disse Blitz. “Então, tudo o que você está fazendo é adicionar custos sem realmente dar tempo para um ajuste.”

Enquanto isso, a Casa Branca está recebendo o crédito pelos novos investimentos em manufatura. Na quinta-feira, Rodolphe Saadé, CEO da companhia de navegação francesa CMA CGM, compareceu com Trump no Salão Oval para anunciar um investimento de US$ 20 bilhões (R$ 116 bilhões) nos Estados Unidos.

O presidente também elogiou os anúncios da Apple, da TSMC e da Honda, que, segundo ele, abriria uma fábrica em Indiana.

Um porta-voz da empresa disse mais tarde: “A Honda não fez nenhum anúncio desse tipo”.

