Resposta a Trump: Ontário, província do Canadá, encarece energia de Michigan, Minnesota e Nova York

Ontário, a província mais populosa do Canadá, retaliou as ameaças econômicas do presidente dos EUA, Donald Trump, nesta segunda-feira, 10, impondo uma tarifa de 25% sobre a energia que exporta para Michigan, Minnesota e Nova York.

A mudança custará às empresas e aos moradores de cada Estado até US$ 400 mil por dia e aumentará a conta média de energia em cerca de US$ 100 por mês, disse o premiê de Ontário, Doug Ford, em uma entrevista coletiva. A província exporta energia suficiente para abastecer cerca de 1,5 milhão de lares e empresas nesses Estados, ele acrescentou. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira. Trump impôs tarifas de 25% sobre as exportações canadenses na última terça-feira, mas dois dias depois decidiu suspender a maioria delas por 30 dias como parte de seu uso intermitente de armas econômicas contra vários países.

'Até que essas tarifas sejam retiradas da mesa, até que a ameaça de tarifas acabe de vez, não vamos ceder', disse Ford Foto: Nathan Denette/AP

Ford disse que continuaria a alavancar as principais exportações da província para os Estados Unidos e exerceria “pressão máxima”, alertando que cortaria completamente o fornecimento de eletricidade se o governo Trump não recuasse nas tarifas.

“Até que essas tarifas sejam retiradas da mesa, até que a ameaça de tarifas acabe de vez, não vamos ceder”, disse Ford. “Pausar algumas tarifas, fazer isenções de última hora, não vai resolver. Precisamos acabar com o caos de uma vez por todas.”

“Minnesota não pode arcar com a economia bilionária de Trump”, disse o governador de Minnesota, Tim Walz, em uma publicação no X , chamando os moradores de seu Estado de “primeiras vítimas da guerra comercial de Trump”.

O New York Independent System Operator, a corporação sem fins lucrativos que administra a eletricidade do Estado, disse em uma declaração que estava analisando os efeitos das tarifas. O operador havia expressado preocupações anteriormente de que as medidas poderiam interromper os fluxos de energia entre os sistemas altamente integrados e custar ao estado dezenas de milhões de dólares por ano.

Ford tem sido um político de destaque na batalha do Canadá contra Trump, tomando outras medidas, como a remoção de produtos alcoólicos americanos das lojas de bebidas administradas pelo governo.

