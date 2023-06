UBS conclui compra do Credit Suisse em acordo voltado a conter turbulência financeira global

O UBS afirmou nesta segunda-feira, 12, que concluiu a compra do rival Credit Suisse, quase três meses depois que o governo suíço rapidamente organizou um acordo de resgate para combinar os dois maiores bancos do país, em uma tentativa de proteger a reputação da Suíça como um centro financeiro global e sufocar a turbulência do mercado.

Um comunicado do banco disse que “o UBS concluiu a aquisição do Credit Suisse hoje, ultrapassando um marco importante”.

O UBS havia dito na semana passada que esperava concluir a aquisição no valor de 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,3 bilhões) já na segunda-feira - que será o último dia de negociação das ações do Credit Suisse na bolsa de valores suíça. O Credit Suisse também não será mais negociado na Bolsa de Valores de Nova York.

É um momento crucial para os dois rivais com sede em Zurique, cuja combinação levantou preocupações sobre milhares de demissões esperadas, atraiu repreensões e ações judiciais sobre os termos do acordo e despertou temores sobre o impacto da criação de um megabanco suíço que seria muito grande para falhar.

“Este é um momento muito importante – não apenas para o UBS, (mas) para a Suíça como um local financeiro e para a Suíça como um país”, disse o CEO do UBS, Sergio Ermotti, na sexta-feira, 9. “Então nós sentimos a responsabilidade, mas estamos totalmente motivados.”

Ermotti, que voltou ao UBS para fechar o negócio, reconheceu que “os próximos meses certamente serão turbulentos”, mas disse que o banco está “muito focado em fazer isso direito”.

O governo suíço orquestrou o resgate do Credit Suisse durante um fim de semana em março depois que as ações do credor despencaram e os clientes rapidamente retiraram seu dinheiro, temendo que seu colapso pudesse abalar ainda mais os mercados financeiros globais após a falência de dois bancos americanos.

“Estou satisfeito por termos fechado com sucesso esta transação crucial em menos de três meses, reunindo dois bancos globais sistemicamente importantes pela primeira vez”, disse o chairman do UBS, Colm Kelleher, no comunicado de segunda-feira. “Agora somos uma empresa global suíça e, juntos, somos mais fortes.”

Ermotti disse que “apresentaremos aos nossos clientes uma oferta global aprimorada, alcance geográfico mais amplo e acesso a um conhecimento ainda maior”.

O UBS Group AG administrará dois bancos separados, UBS e Credit Suisse, cada um continuando a ter suas próprias agências e clientes.

O Credit Suisse, de 167 anos, teve uma série de escândalos ao longo dos anos que atingiram o coração de seus negócios, variando de apostas ruins em fundos de hedge à falha em impedir a lavagem de dinheiro por uma quadrilha búlgara de cocaína, além de acusações de que não denunciou contas offshore secretas que americanos ricos usavam para evitar o pagamento de impostos nos EUA.

O UBS herdará os processos em andamento contra o Credit Suisse e as repercussões financeiras que eles acarretam, incluindo uma decisão recente em Singapura que disse que o Credit Suisse deve ao ex-primeiro-ministro georgiano Bidzina Ivanishvili centenas de milhões de dólares por não proteger o dinheiro do bilionário em um fundo roubado por um gerente.

O Credit Suisse está apelando do caso e de um caso semelhante nas Bermudas, onde Ivanishvili diz que uma subsidiária do banco falhou em impedir a “má administração fraudulenta” de seus ativos em duas apólices de seguro de vida. O governo da Suíça concordou em fornecer ao UBS 9 bilhões de francos suíços (quase US$ 10 bilhões) em garantias para cobrir quaisquer perdas que possa enfrentar com a aquisição, depois que o UBS cobrir quaisquer acertos de até 5 bilhões de francos (US$ 5,5 bilhões).

Esse plano de resgate de emergência está enfrentando resistência política antes das eleições parlamentares de outubro. A câmara baixa da Suíça o repreendeu em uma votação simbólica, e os legisladores aprovaram a abertura de um inquérito sobre o acordo e os eventos que levaram a ele. A procuradoria-geral suíça já abriu uma investigação.

Os investidores do Credit Suisse também processaram os reguladores financeiros do país depois que cerca de 16 bilhões de francos suíços (US$ 17,7 bilhões) em títulos de alto risco foram eliminados.

O Federal Reserve, banco central dos EUA,, o braço executivo da União Europeia e outros em todo o mundo concordaram com a aquisição. O Credit Suisse foi classificado como um dos 30 bancos globais importantes porque seu colapso representava um risco mais amplo para o sistema financeiro. / AP