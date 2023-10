Uma garrafa do que a Sotheby’s chama de “o uísque escocês mais procurado” será leiloada no próximo mês, com um preço estimado de 1,2 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 7,3 milhões), informou a casa de leilões na quinta-feira, 19.

A Sotheby’s disse que a garrafa de single malt de 96 anos da destilaria Macallan - The Macallan Adami 1926 - será leiloada em Londres em 18 de novembro, com um preço estimado acima de 750 mil libras (cerca de R$ 4,6 milhões). Os lances antecipados começam no dia 1º de novembro.

Uma versão do The Macallan 1926 foi vendida pela Sotheby’s em 2019 por 1,5 milhão de libras, um recorde para qualquer garrafa de vinho ou destilado. O aparecimento de três variações diferentes de garrafas do uísque nos leilões em 2018 e 2019 fez com que o recorde fosse quebrado três vezes.

“O Macallan 1926 é o uísque que todo leiloeiro deseja vender e que todo colecionador deseja possuir”, disse Jonny Fowle, chefe global de destilados da Sotheby’s. “Estou extremamente entusiasmado por trazer uma garrafa a um leilão da Sotheby’s pela primeira vez desde que estabelecemos o recorde para essa série há quatro anos.”

Uma garrafa do uísque mais caro do mundo será leiloada na Sotheby's em novembro. Foto: Kin Cheung/AP

Depois de ser envelhecido em barris de xerez durante seis décadas, foram produzidas apenas 40 garrafas do The Macallan 1926, tornando-as a série mais antiga da destilaria.

A Sotheby’s disse que algumas dessas 40 garrafas foram oferecidas a clientes da Macallan, e até 14 delas foram ornamentadas com o icônico selo Fine and Rare da Macallan, incluindo a que quebrou o recorde no leilão em 2019. Doze das garrafas, incluindo a que será vendida no mês que vem, tiveram rótulos projetados pelo pintor italiano Valerio Adami.

A garrafa que vai à venda é a primeira a ser recondicionada pela destilaria antes do leilão, o que incluiu a substituição da rolha e a aplicação de nova cola nos cantos dos rótulos. / AP