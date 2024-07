BRASÍLIA — O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), afirma que negociará para que as carnes entrem na cesta básica com imposto zero no texto final da regulamentação da reforma tributária. Para o deputado, contudo, a defesa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez da isenção para as proteínas animais, na mesma linha do que defende a bancada do agro, foi uma “jogada para a torcida”.

“A postura do presidente Lula cria um ruído, porque a política é feita de narrativas. Acho muito difícil que o Congresso Nacional dê ao presidente Lula a vitória de colocar as carnes na cesta isenta”, diz Lupion, em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast, em meio às tratativas finais do projeto.

Lupion também contesta o cálculo citado por Lira de que a inclusão das carnes na cesta básica aumentaria em 0,57 ponto porcentual a alíquota final. De acordo com ele, os cálculos a que a FPA tem acesso mostram impacto de 0,2 ponto. “Não é o agro que vai fazer a alíquota ficar maior que os 26,5%. É uma conjuntura de vários fatores. As conversas que escutamos nos bastidores é de 27% a 27,5% de alíquota”, pontuou. Veja abaixo os principais trechos da entrevista: