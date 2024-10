Viagem no verão está confirmada para 94% dos brasileiros

Divulgação/Booking.com Foto: Getty Images

Malas prontas para viajar no próximo verão? Saiba que não está sozinho nem sozinha. Pesquisa realizada pela Booking.com revela que 94% dos turistas do País têm planos para viajar nessa estação. Desses, 60% já estão se organizando para isso. As mulheres, aliás, se organizam com mais antecedência (63%) em comparação aos homens (57%).

O levantamento buscou entender as preferências e os comportamentos dos viajantes brasileiros e faz parte de uma nova ação da empresa, uma das líderes globais em reservas de hospedagem, aluguel de temporada e outros serviços de viagem, como aluguel de carros, passeios e voos.

“Nós quisemos entender o que os brasileiros estão buscando em suas próximas férias de verão e vimos que a maioria dos entrevistados vai viajar nessa época. Ou seja, a demanda para viagens nos meses mais quentes do ano, para aproveitar um momento de folga junto com a família e amigos, está bem alta”, afirma o gerente regional da Booking.com no Brasil, Nelson Benavides.

Para ele, os brasileiros estão planejando sair da rotina, visitar novos destinos ou repetir locais durante o verão. “A pesquisa mostrou que o Natal e o Carnaval são os momentos em que os turistas vão economizar mais, mas sem deixar de se aventurar por outros destinos. Já para suas viagens nas férias, eles se apresentam dispostos a gastar mais dinheiro com passagens e hospedagens, escolhendo destinos mais distantes ou optando por estadias mais sofisticadas”, destaca Benavides, que está na empresa desde 2009.

O destaque para os destinos no verão e para praias só confirma o que o mundo todo já sabe: os brasileiros são apaixonados pelo litoral, e este é o local preferido de 66% para uma viagem nessa estação. “Durante todo o ano, realizamos levantamentos sobre os destinos mais buscados na Booking.com por viajantes brasileiros, e destinos litorâneos sempre aparecem nessas listas”, destaca.

Preferências dos turistas brasileiros

Ainda na pesquisa encomendada pela Booking.com com 1.200 entrevistados entre julho e agosto de 2024, 32% responderam que pretendem gastar entre R$ 2.001 e R$ 5 mil, considerando passagens e acomodação. Para o Carnaval, 23% gastariam até R$ 2 mil, e 20%, este mesmo valor para o Natal. Já no período de férias escolares ou do trabalho, 21% gastariam entre R$ 8.001 e R$ 11.000; e 14% estão dispostos a desembolsar mais de R$ 11 mil.

Com o verão se aproximando e a verba destinada para as férias definida, os entrevistados escolheram viajar dentro do País: quase sete em cada dez brasileiros (67%) pretendem ficar por aqui, com destaque para pessoas entre 35 e 44 anos (74%). Já os mais propensos (35%) a desbravar terras internacionais são os nordestinos.

Há aqueles que escolhem ir para outras cidades ou espaços urbanos (13%) e destinos de campo ou montanhas (9%). Os idosos acima de 65 anos preferem um espaço urbano para suas férias de verão (26%).

Praticidade para viajar

Com a missão de tornar mais fácil a todas as pessoas vivenciar o mundo, a Booking.com começou a operar no Brasil em 2009. “Nos tornamos uma plataforma em que as pessoas podem reservar e gerenciar toda a viagem em um só lugar – das reservas de acomodações aos voos, aluguel de carros, atrações e táxis do aeroporto”, explica Benavides.

E por falar em acomodação, que pode ser hotel, pousada, casas e apartamentos para aluguel de temporada, os viajantes que reservam pela Booking.com preferem as bem avaliadas (89%). Segundo Benavides, há mais de 357 milhões de avaliações verificadas e reais de turistas que se hospedaram ao redor do mundo.

“Só é possível deixar uma avaliação na Booking.com depois de concluir a estadia, então o viajante pode ter certeza de que essas opiniões vêm de experiências reais. Por meio das avaliações, ele pode entender como foram as experiências de outros hóspedes, e verificar não apenas notas específicas para diferentes aspectos da estadia – como conforto e custo-benefício, por exemplo – como também filtrar as avaliações por palavras-chave que aparecem nos comentários.”

Confira três dicas para ajudar o turista a ter uma melhor experiência com a plataforma:

1 - Ao planejar as férias, os viajantes podem se atentar a diferentes aspectos de acordo com o seu perfil e preferências. Por exemplo, se ele viaja sozinho é possível se hospedar em um hostel, um tipo de acomodação que facilita conhecer novas pessoas. Se viaja com toda a família, pode procurar uma casa de temporada. A Booking.com oferece diferentes filtros de pesquisa para que os usuários possam se planejar. Pensando no orçamento, por exemplo, é possível pesquisar as estadias por faixa de preço, que ofereçam cancelamento grátis ou que aceitem reservas sem cartão de crédito.

2 - O programa de fidelidade da Booking.com, o Genius, oferece estadias com desconto em mais de 390 mil acomodações participantes no mundo todo. O Genius possui três níveis, sendo que cada um oferece, progressivamente, mais recompensas, como descontos (entre 10% e 20%), café da manhã grátis, upgrade grátis de quarto e suporte prioritário em reservas de acomodação. “Quando o viajante faz uma conta na plataforma da Booking.com, ele automaticamente faz parte do Genius Nível 1. À medida que esse consumidor vai concluindo reservas na plataforma, ele alcança novos níveis do programa, o que significa descontos maiores e mais benefícios em suas próximas estadias”, diz Benavides. O diferencial é que o Genius é gratuito e vitalício, ou seja, os descontos e as recompensas que eles alcançam em cada nível nunca irão expirar.

3 - Se os planos mudarem no meio do caminho não tem problema, porque muitas reservas permitem cancelamento gratuito ou flexível nas propriedades que optaram por disponibilizar essas opções. Assim não há gasto com o cancelamento, e o dinheiro da viagem pode ser usado em uma próxima.