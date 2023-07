Viveo pede registro de oferta pública de ações; operação pode movimentar R$ 1,4 bi

A empresa de medicantos Viveo, que abriu capital em agosto de 2021, informou nesta segunda-feira, 24, que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. Baseando-se na cotação de fechamento dos papeis em 21 de julho, de R$ 21,80, o montante total da oferta poderá alcançar R$ 800 milhões, sem considerar a colocação das ações adicionais, e R$ 1,4 bilhão, considerando lotes extras.

A oferta inclui, inicialmente, a distribuição primária de 36.697.248 novas ações. Já a oferta secundária prevê a venda de ações da Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, previsto para 1 de agosto, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 76,30%, ou seja, em até 28 milhões de ações.

A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.

Leonardo Byrro, CEO da Viveo, dona da Mafra Hospitalar Foto: Leonardo Rodrigues /Viveo

A oferta será realizada sob coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.