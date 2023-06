Voo comercial ao espaço: Virgin Galactic anuncia estreia para o final de junho

A empresa Virgin Galactic, do bilionário britânico Richard Branson, anunciou na quinta-feira, 15, que dará início a seus voos comerciais ao espaço no final de junho e, a partir de agosto, espera ter um serviço mensal para clientes particulares.

Em comunicado, a empresa afirmou que prevê lançar seu voo inaugural, chamado Galactic 01, entre 27 e 30 de junho. O voo levará três membros da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália em uma missão científica relacionada com microgravidade.

O CEO da Virgin Galactic, Michael Colglazier, disse na nota que a empresa oferecerá dois produtos: missões espaciais de pesquisa científica e missões para “astronautas particulares”.

No início de agosto, a Virgin Galactic espera tanto lançar seu segundo voo, o Galactic 02, que será para astronautas particulares, como ter um serviço mensal. A empresa se comprometeu a divulgar detalhes sobre a tripulação e os objetivos de seus primeiros voos e disse que os transmitirá por meio de seu site.

A Virgin Galactic, com sede na Califórnia (EUA), enfrentou problemas técnicos que atrasaram o início de suas operações, mas afirmou na quinta-feira que está pronta após concluir seu primeiro voo espacial de teste em maio e passar nas rotinas de “análises e inspeções”.

Em 2014, um piloto morreu em um acidente testando um dos aparelhos e, em 2007, três funcionários de uma empresa fornecedora morreram também testando um motor, segundo o Financial Times.

O bilionário britânico Richard Branson, fundador do Virgin Group. Foto: Joe Skipper/Reuters

Branson, fundador do conglomerado Virgin Group, que inclui a gravadora Virgin, criou em 2004 essa empresa de turismo espacial que rivaliza com a de outro bilionário: a Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Em abril, a outra empresa espacial de Branson, a Virgin Orbit, especializada em satélites, entrou com pedido de falência. Após o anúncio de quinta-feira, as ações da Virgin Galactic subiram 41% nas negociações após o expediente em Wall Street. / EFE