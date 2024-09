V.Tal dá lance de R$ 5,68 bi em leilão da Oi Fibra

A oferta da V.tal pela Oi Fibra não envolveu dinheiro vivo. A proposta é de pagamento de R$ 4,99 bilhões via entrega de ações da V.tal; R$ 375 milhões a partir de créditos extraconcursais (relativos à recuperação judicial) detidos pela V.tal contra a Oi pela cessão do uso de redes; e R$ 308 milhões via dação de debêntures.

Dessa forma, a Oi informou também que descontinuou as projeções operacionais e financeiras divulgadas em fevereiro, pois elas tinham premissas de entrada de valores no caixa com a venda do ativo, o que não se confirmou.