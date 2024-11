Wall Street entra na fila por trilhões de dólares em evento suntuoso da Arábia Saudita

Às 18h19 do dia 29 de outubro, em um corredor adornado de ouro que serpenteia o saguão do hotel Ritz-Carlton, em Riad, uma lição emergiu sobre dinheiro, poder e o que os árabes chamam de wasta, ou influência.

A cena foi aberta por Marc Rowan, o bilionário do capital privado, percorrendo o carpete que levava à nomeada Sala de Reunião B — onde, alguns minutos antes, cadeiras haviam sido arranjadas em semicírculo. Rowan, vestido em um traje impecável em vez de seus usuais suéteres, estava 11 minutos adiantado — ele, na verdade, deu meia-volta algumas vezes, aparentemente relutante para chegar em primeiro —, mas logo foi seguido por uma dúzia ou mais de titãs dos setores da tecnologia e finanças. Entre eles, executivos de instituições como Carlyle Group, BlackRock, Citi e Standard Chartered, e fundadores dos gigantes fundos de hedge Bridgewater Associated e Third Point.

Uma vez reunidos, foram conduzidos em massa pela segurança saudita para um jantar em Diriyah, lar ancestral da família al-Saud, na fazenda do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman — que foi acusado de organizar o assassinato de um jornalista dissidente seis anos atrás, e pelo encarceramento, tortura e extorsão de seus próprios familiares durante o que seu governo chamou de operação anticorrupção neste mesmo Ritz.

Se isso o tornou um pária internacional, a procissão de alguns dos maiores nomes nos negócios internacionais até sua mesa de jantar foi um lembrete de que ele está de volta.

Se o dinheiro fala alto em Wall Street, está gritando agora na Arábia Saudita. Como China, Rússia e Brasil há uma geração atrás, o reino é o “mercado emergente” definitivo — um lugar onde financistas ocidentais, ligas esportivas internacionais e astros do esporte estão ansiosos para reverenciar.

‘Davos no Deserto’

Isso foi mais óbvio do que nunca na semana passada na Future Investment Initiative anual, um amplo congresso que acontece ao redor do Ritz, às vezes chamado de “Davos no Deserto”. Ninguém no evento chama isso assim; na verdade, não há tempo, com tantas árvores de dinheiro locais para sacudir e poucas horas no dia.

O Future Investment Initiative é um amplo congresso anual que ocorre ao redor do Ritz, sendo por vezes chamado de 'Davos no Deserto' Foto: Saudi Press Agency/Handout

Os executivos estavam alinhados por uma chance nos trilhões de dólares do dinheiro do petróleo que poderia ser investido em suas empresas e fundos. Uma audiência com o príncipe herdeiro e os colossais fundos de investimento estatais que ele controla é um dos maiores prêmios no circuito financeiro internacional.

Um representante do governo da Arábia Saudita se recusou a comentar. Mas um porta-voz da conferência confirmou que o jantar exclusivo para convidados havia sido realizado, mas se recusou a fornecer especificações, citando privacidade. O New York Times viu um convite para o evento, que incluía a instrução para se reunir na Sala de Reuniões B, antecipadamente.

Muitos dos líderes empresariais, agora entusiasmados com a Arábia Saudita e sua riqueza petrolífera, estavam até recentemente se envolvendo nas tendências do movimento ambiental, social e de governança, ou ESG. Embora a Arábia Saudita esteja se liberalizando em algumas métricas, como os direitos das mulheres, sob o governo do Príncipe Mohammed, sua autocracia se fortaleceu.

O investimento saudita

Para o público financeiro ocidental, há muitos motivos para comparecer. Logo na entrada do salão principal — passando pelos cães farejadores de bombas que inspecionavam uma frota de carros elétricos de luxo da marca Lucid, patrocinados pela conferência —, os participantes conversavam animadamente sobre qual dos afiliados de investimento sauditas ou famílias ricas eles haviam conseguido uma reunião.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, na abertura da edição do evento de 2023 Foto: Saudi Press Agency

Mesmo um pequeno “cheque”, ou investimento de uma empresa, ou família saudita, pode ser de US$ 100 milhões (R$ 570 milhões), destinado a iniciativas de inteligência artificial ou infraestrutura energética, disseram os participantes. No extremo superior, havia grupos como o fundo soberano oficial do governo, chamado de Public Investment Fund e liderado pelo magnata Yasir Al-Rumayyan, disposto a escrever cheques de vários bilhões de dólares. Para esse público, o pior destino seria acabar desperdiçando seu tempo com o grupo do milhão de dólares quando muito mais estava em oferta. Um participante esteve em três jantares em uma única noite — ele havia sido convidado para todos eles no último minuto do mesmo dia, disse ele, e não queria parecer estar escolhendo favoritos.

“É um jogo mental”, disse ele. Muitos nomes importantes estão dispostos a jogá-lo. Os participantes na conferência de investimentos puderam ver o fundador da SoftBank, Masayoshi Son, sendo conduzido em um carrinho de golfe; Wilbur L. Ross Jr., o ex-secretário de comércio, e Eric Cantor, o ex-líder da maioria na Câmara, em um almoço buffet; e o magnata de fundos de hedge Daniel S. Loeb, exibindo mocassins de camurça Loro Piana de US$ 975 (R$ 5,7 mil), mexendo em seu telefone a poucos metros da personalidade da televisão Mehmet Oz.

Todos pareciam dispostos a ajudar a dar ao reino o que ele quer: uma vantagem contra outros Estados do Golfo Pérsico na corrida pela influência financeira global e um compromisso de trazer seus negócios para o país. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar estão cada vez mais exigindo que empresas globais se comprometam com mais acordos locais — como sedes locais expansivas — de olho em novos empregos e oportunidades para suas populações jovens em crescimento. A reunião anual em Riade é chave para esse esforço.

O porta-voz da conferência apontou para dezenas de bilhões de dólares em negócios fechados no encontro, incluindo um acordo para um centro de dados do Google de vários bilhões de dólares para desenvolver capacidades da inteligência artificial em árabe. “O Oriente Médio não é, apesar da reputação, dinheiro burro”, disse Saleha Osmani, uma consultora baseada em Dubai para investidores internacionais na Falconbridge Advisors. E, de certas maneiras, os sauditas estão dispostos a se dobrar tanto quanto seus visitantes. Embora o consumo de álcool seja oficialmente proibido no país, havia inúmeras soluções alternativas para o conjunto financeiro visitante.

Passeios para convidados

Passeios para convidados

Vários participantes falaram de se aglomerar em quadriciclos para viagens ao deserto, onde o álcool estava prontamente disponível nos compostos privados de famílias locais proeminentes e investidores ligados ao governo. Um capitalista de risco gabou-se de ter ficado em uma festa bebendo chá de leite de camelo morno em copos de ouro até a meia-noite, quando uma porta lateral foi dramaticamente aberta para revelar um bar atendido com doses de uísque. Aqueles que não foram convidados para lá podem ter acabado, como este repórter, em um bar de narguilé chamado Hooqah, uma noite patrocinada pela Amazon. Servia vinhos sem álcool com sabor proporcional e atraía um número considerável de jovens analistas financeiros sauditas de 20 e poucos anos, agora empregados para ajudar a investir o dinheiro do reino. Avisado de que o Príncipe Mohammed havia realizado seu jantar privado na noite anterior, um desses jovens soltou o menor dos suspiros e disse que gostaria de ter estado lá. O que ele teria dito ao grupo? "Eu não teria dito nada", respondeu o jovem, imitando uma mão sobre a boca. "Quem sou eu?" Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.