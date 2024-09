Mais uma vez, a Weg, fabricante de dispositivos elétricos, é a empresa que reúne a maior quantidade de brasileiros bilionários, segundo a lista da Forbes de 2024. São 29 bilionários ligados à empresa, 12% do total de 239 pessoas com dez dígitos de fortuna que compõem o ranking.

A Weg, criada em setembro de 1961 em Santa Catarina como uma fabricante de motores elétricos, foi fundada por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. O nome Weg vem da junção das iniciais dos três fundadores. Foram eles que ergueram a empresa que hoje vale R$ 227,3 bilhões, figurando entre as cinco mais valiosas do Brasil.

A WEG hoje é uma das cinco empresas mais valiosas do Brasil. Foto: Dieter Gross/Estadão

Os 29 bilionários ligados à Weg, todos herdeiros, são parentes ou familiares dos três fundadores — e a maioria não atua na empresa. Quem detém o maior patrimônio entre eles é Anne Werninghaus, de 38 anos, neta de Geraldo, que detém R$ 6,96 bilhões. Ela acumulou essa fortuna após receber as ações do pai, Diether Werninghaus, e hoje é a maior acionista individual da empresa.

PUBLICIDADE Os que detém o menor patrimônio desses 29 bilionários são Ana Flávia, Helena Marina e Marcia Petry, além de Henrique Geffert, com R$ 1,88 bilhão cada. A pessoa com mais idade entre eles é Miriam Voig Schwartz, de 61 anos e dona de um patrimônio de R$ 2,93 bilhões. A mais jovem entre os bilionários da Weg é Amelie Voigt Trejes, de 19 anos, que tem R$ 3,27 bilhões. Veja abaixo a lista completa dos bilionários ligados à Weg.

Parentesco

Muitos dos 29 bilionários da Weg são irmãos. Entre eles estão Dora Voigt de Assis e Lívia Voigt, respectivamente com 26 anos e 20 anos, que são filhas de Valsi Voigt e netas de Werner.

Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes são filhos de Miriam Schwartz Voigt. Eles entraram para a lista ao receber parte das ações da mãe, que também aparece na lista.

Publicidade

Já Mariana Werninghaus de Carvalho e Ricardo Wernignhaus são filhos de Martin Wernignhaus e herdaram as ações dele. Martin é um dos filhos do fundador Geraldo. Com a partilha das ações, Martin deixou de figurar na lista, segundo a Forbes.

Daniel Ricardo Behnke e Davi Ricardo Behnke são filhos e herdeiros de Heide Werninghaus Behnke, filha de Geraldo Werninghaus. Ao passar a sua fatia acionária na Weg, Heide saiu da lista de bilionários.

Já Eduardo Werninghaus e Luisa Werninghaus Bernoldi são herdeiros de Armin Werninghaus, filho mais jovem de Geraldo, que morreu em um acidente de carro nos anos 1980.