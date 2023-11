24 opções de cursos nas férias de verão

Estudar nas férias? Apesar de a sentença parecer contraditória, a ideia pode ser uma bela programação para o mês de janeiro. Para crianças e pré-adolescentes do ensino fundamental, aprender nesse período deve passar longe daquele conceito de sentar com lápis e caderno nas mãos.

A moçada do ensino médio pode até separar um tempo para o estudo formal, mas o objetivo também deve ser adquirir conhecimento da forma mais natural e lúdica.

“As férias precisam ser aproveitadas como férias, para você ter uma cabeça descansada e pronta para retomar os estudos no ano seguinte. É importante viver outras experiências, se divertir e lidar com situações que também favorecem o desenvolvimento da aprendizagem”, explica Patrícia Bignardi, coordenadora pedagógica da Escola Tarsila do Amaral.

Se o aluno – especialmente do ensino fundamental – terminou o ano com alguma defasagem, não precisa quebrar a cabeça com isso durante as férias. A melhor maneira de lidar com essa situação é em sala de aula. Afinal, nesses casos, é essencial que o estudante tenha acompanhamento pedagógico adequado durante os estudos para garantir que aquele conteúdo foi realmente absorvido.

Rafael Kuntz participará da National High School Model United Nations nos EUA e pretende aproveitar o tempo para ler sobre temas atuais Foto: COLÉGIO MAGNO

No período sem aulas, o repertório tem de ser outro para essa faixa etária. Em casa, dá para treinar o conhecimento dos números por meio de jogos como dominó ou banco imobiliário. Se a ideia é aprender as partes do corpo humano ou os planetas do Sistema Solar, vale investir em quebra-cabeças temáticos. Uma partida de “forca” é uma boa estratégia para quem precisa evoluir na leitura e escrita.

“É importante fazer isso sempre com o adulto mediando, contextualizando aquilo que as crianças estão aprendendo. Se é uma criança em idade de alfabetização, devemos propor que elas escrevam, que leiam determinada palavra”, afirma Cláudia Tricate, psicóloga e diretora pedagógica do Colégio Magno.”E isso sem tentar enganar a criança, do tipo: é uma brincadeira, mas não conta que ela está estudando’”.

Continua após a publicidade

Os passeios culturais também são uma ótima maneira de aliar estudo e diversão durante as férias – e essa experiência fica ainda mais enriquecedora quando é feita ao lado da família.

Seja para conhecer uma cidade nova, seja para assistir uma peça de teatro, seja para passar o dia inteiro no aquário, é essencial definir um roteiro que agrade a todos.

Aurora Brito Bonfim tem oito anos e cursa o terceiro ano do ensino fundamental da Escola Tarsila do Amaral. Nas férias dela, sempre tem espaço para um passeio cultural. “Quando viajo com meus pais, minha mãe sempre escolhe um lugar legal para a gente conhecer. E eu gosto de pesquisar as coisas novas que descubro na viagem, é tipo uma feira de ciência”, compara. Nos dias na capital, são os museus que entram na programação. “Já fui ao Museu da Língua Portuguesa e ao Museu do Futebol”.

Reinaugurado em 2021, depois de quase seis anos fechado para reforma após um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa fica no centro histórico de São Paulo e conta com uma exposição central que remonta a história e as conexões do nosso idioma com outras línguas do mundo todo.

Durante o período de férias de verão, o museu estará ainda com duas exposições temporárias: “Essa nossa canção”, que revela a conexão entre a língua e a canção brasileira, e “Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação”, que apresenta as línguas faladas hoje pelos povos indígenas no Brasil.

Para aqueles que gostam de ciência, o Museu Catavento possui quatro seções interativas: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Com atividades para todas as idades, de projeções astronômicas a experimentos de eletromagnetismo, visitar o museu é como ter uma aula prática e lúdica de biologia, física, química e astronomia, entre outras tantas curiosidades.

Os pré-adolescentes e adolescentes do fundamental dois (a partir do sexto ano), com idades entre 11 e 15 anos, podem botar na programação o Museu do Ipiranga, o Museu Afro Brasil, a Pinacoteca e centros culturais como o Instituto Moreira Sales (IMS) e o Itaú Cultural. Neste último, a “Ocupação Machado de Assis” aborda a atualidade e o impacto deste que é talvez o mais consagrado dos escritores brasileiros – e cobrado nos vestibulares País afora.

Continua após a publicidade

Vale também escolher um assunto favorito e se dedicar a aprender mais sobre o tema. Esse é o caso de Rafael Alves Kuntz, de 14 anos. Aluno do nono ano do Colégio Magno, ele vai participar da National High School Model United Nations (NHSMUN).

O evento acontecerá em março do próximo ano nos Estados Unidos, com comitês e workshops de treinamento que irão propor o debate de assuntos atuais e de grande impacto social global, como corrupção, mudanças climáticas e comunidades sustentáveis, para estudantes do mundo todo.

“Vou aproveitar as férias para me dedicar ainda mais, lendo sobre os temas que serão discutidos e me reunindo com meus colegas que também vão participar, para praticar os speeches. A dedicação precisa ser total.”

Mas Rafael sabe que também precisa descansar, e pretende separar períodos exclusivos para isso no planejamento de estudos nas férias. “Eu intercalo: um pouco de tempo livre, outro tempo para usar a internet, vou viajar com a minha família…Como não tenho a sensação de estar ‘estudando’, me divirto e ainda aprendo sobre os assuntos que tenho interesse”.

Foco no objetivo

Vestibular já é papo sério para os alunos do ensino médio. E, para esses, as férias seguem sendo tempo de descanso, mas não custa separar algumas horas do dia para se preparar para os planos acadêmicos.

“A partir da experiência como treineiros nos processos seletivos, os alunos podem aproveitar o período de férias, por exemplo, para refletir sobre como experienciaram o manejo de tempo de prova e identificar possíveis necessidades de estudo”, orienta Vanessa Passarelli, coordenadora de Futuro e Carreiras do Colégio Bandeirantes.

Continua após a publicidade

A educadora dá algumas dicas de como montar um cronograma de estudos nas férias focado em vestibular. Primeiro, é hora de refletir e identificar qual é o curso ou os possíveis cursos de interesse. O próximo passo é pesquisar e construir critérios para a seleção das instituições de ensino superior.

Depois, é preciso conhecer as características dos processos seletivos e fazer um balanço entre as exigências e o desempenho atual nas diferentes áreas do conhecimento. Por último, é necessário definir os horários e os dias que deseja estudar, considerando dias específicos para realizar simulados e provas anteriores.

Dica extra: é importante que o aluno anote os principais desafios e dificuldades que teve durante os estudos, para que no retorno às aulas possa pedir ajuda aos professores.

Rafael Scarpel, estudante do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Anglo Alante, unidade de São José dos Campos, pretende cursar medicina – e faz parte do grupo de alunos que costuma concentrar os estudos nas férias para o vestibular.

“Pretendo prestar Fuvest e Enem. Para ambos, costumo me guiar pelos temas de maior incidência e faço provas antigas, seguindo o que os professores indicam. Nas férias, foco principalmente nas obras literárias obrigatórias e na revisão de alguns conteúdos”.

24 cursos livres EAD para fazer durante as férias

Férias é sinônimo de descanso. Mas com um pouco de dedicação e organização, também pode resultar em desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal, é possível aproveitar uma parte do tempo livre para ler livros, participar de workshops e até mesmo fazer cursos de curta e média duração a distância.

Continua após a publicidade

Cursos livres podem ser pagos e gratuitos, com e sem certificação Foto: Divulgação/FGV

Esse tipo de curso oferece capacitação contínua e ótimo custo-benefício, e é uma excelente oportunidade para aprender e aprimorar habilidades relacionadas à carreira – tanto para os graduandos quanto para os recém-formados ou aqueles com anos de experiência profissional.

Até porque, considerando as constantes transformações tecnológicas que reinventam o dia a dia das profissões a cada ano, cursos de longa duração (como as graduações tradicionais) não são mais suficientes para prover formação atualizada.

Os cursos livres, por outro lado, costumam oferecer aplicações práticas e simulações de ferramentas reais que possibilitam ao estudante aplicá-las imediatamente no mercado de trabalho. A modalidade EaD ainda agrega um quê de liberdade para a experiência, pois viabiliza que o aluno estude quando, onde e como ele quiser – o que se encaixa perfeitamente na programação de férias.

Existem diversas opções de cursos livres a distância, algumas específicas para cada área de atuação e outras que visam promover o desenvolvimento de competências socioemocionais fundamentais para todas as profissões.

“Tanto os conhecimentos específicos das formações profissionais quanto aqueles mais gerais, como as soft skills, são muito valorizados no mercado e podem ser encontrados em ofertas EaD – alguns até de forma gratuita”, comenta Wanderley Carneiro, pró-reitor de Extensão e Desenvolvimento da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP).

Por isso, é importante fazer uma autoavaliação para entender o que exatamente pretende aprimorar durante as férias.

Continua após a publicidade

Se o objetivo é melhorar as habilidades pessoais, adotar uma comunicação mais empática e assertiva com outras pessoas no ambiente corporativo, ganhar mais destaque na área de atuação ou até mesmo ingressar ou se realocar no mercado de trabalho, vale a pena investir em cursos que desenvolvem competências comportamentais.

“Liderança, inteligência emocional, raciocínio lógico e pensamento analítico são algumas das habilidades valorizadas nos processos de recrutamento e seleção das empresas. Investir no desenvolvimento dessas competências deixa as pessoas mais preparadas para atender às demandas da sociedade e do mercado”, destaca Luis Arruda, superintendente de Produtos Online da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Agora, se a ideia é aprender a utilizar uma ferramenta específica ou se atualizar sobre as novidades da sua área, pode ser mais vantajoso priorizar cursos de competências técnicas.

“Ambos são importantes, dependendo dos objetivos buscados e do seu nível de conhecimento. O ideal é combinar as duas estratégias”, recomenda Sara Cristina Koch Santos, analista na coordenadoria de educação do Senac EAD.

A seguir, listamos 24 opções gratuitas ou pagas de cursos EAD, divididos por seis áreas de atuação – saúde, ambiental, comunicação e artes, marketing pessoal, programação e gestão – que vão ajudar a impulsionar sua carreira durante as férias. Confira:

Saúde

1. Introdução à Inteligência Artificial e Big Data em Saúde

Continua após a publicidade

Este curso mostra a relação entre IA, Big Data e Ciência de Dados, e como essas tecnologias podem contribuir com a área da saúde, a fim de potencializar o desempenho da equipe multidisciplinar durante atendimento clínico. O curso é assíncrono, com aulas gravadas e encontros semanais ao vivo.

Instituição: Einstein

Data de início: 16/01/2024

Duração: 16 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2024 (aguardando mais informações)

Custo: R$ 474

Saiba mais aqui.

2. Enfrentamento ao estigma e discriminação de populações em situação de vulnerabilidade nos serviços de saúde

Autoinstrucional e dividido em cinco módulos de estudo, este curso aborda a influência do estigma e da discriminação no processo de cuidado em saúde, com foco especial em casos relacionados a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV, Hepatites Virais, Micoses Endêmicas, Tuberculose e Hanseníase.

Instituição: Fiocruz

Data de início: Imediato

Duração: 35 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

3. Saúde da família e atenção primária

Indicado para quem deseja desenvolver habilidades de gestão clínica para a atenção primária utilizando o método SOAP e de Codificação Internacional de Atenção Primária – com método clínico centrado na pessoa.

Instituição: Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa

Data de início: Imediato

Duração: 20 horas

Custo: R$ 300

Saiba mais aqui.

4. Psiquiatria Forense

Este curso apresenta os conceitos mais atuais do direito e da psiquiatria voltados para a área forense – nos ramos criminal, previdenciário e trabalhista – a partir de aspectos éticos, deontológicos e legais das internações psiquiátricas.

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Data de início: Imediato

Duração: 20 horas

Custo: R$ 990

Saiba mais aqui.

Ambiental

5. Meio Ambiente: Uma visão social, econômica e ambiental

O objetivo deste estudo é analisar como o atual modelo econômico se relaciona com os seres vivos do planeta Terra, destacando a importância da sustentabilidade para o meio ambiente e para uma sociedade cada vez mais cooperativa. Na versão paga, é possível ter acesso a conteúdos mais extensos sobre o assunto, com carga horária de até 80 horas.

Instituição: Faculdade Unieducar

Data de início: Imediato

Duração: 4 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

6. ESG para pequenas empresas

Curso destinado a gestores de micro e pequenas empresas que querem aprender as diretrizes do ESG (Ambiental, Social e Governança, em português) como ferramenta para estruturação de uma gestão sustentável, a fim de minimizar os impactos negativos e mitigar os prejuízos no meio ambiente.

Instituição: SEBRAE

Data de início: Imediato

Duração: 15 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

7. Licenciamento Ambiental: o que todo profissional deve saber

Este curso aborda o papel do licenciamento ambiental na defesa da qualidade ambiental, a partir da integração entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, sob a ótica da Política Nacional do Meio Ambiente.

Instituição: Instituto Brasileiro de Sustentabilidade

Data de início: Imediato

Duração: 8 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

8. Sustentabilidade na Administração Pública

Ideal para quem quer aprender a promover a sustentabilidade ambiental através de planos de gestão de logística sustentável, gestão de resíduos sólidos e compras públicas sustentáveis.

Instituição: Escola Virtual

Data de início: Imediato

Duração: 28 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

Marketing Pessoal

9. Autogestão de carreira

Que tal gerir a sua própria carreira? Este curso ensina técnicas de autogestão que ponderam as principais exigências do mercado com as motivações e os propósitos próprios, em prol de uma carreira de sucesso.

Instituição: FECAP

Data de início: Imediato

Duração: 6 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

10. Oficina de estratégias de comunicação e marketing no LinkedIn

Para ganhar destaque no mercado de trabalho, é preciso ter um bom posicionamento no LinkedIn. Esta oficina irá apresentar técnicas de comunicação e marketing para reforçar a reputação de uma pessoa ou marca através da rede social.

Instituição: Cásper Líbero

Data de início: 22/01

Duração: 6 horas

Custo: R$ 320

Saiba mais aqui.

11. Mindfulness: Fundamentos da Atenção Plena

Disponível na plataforma Linkedin Learning, este curso mostra como utilizar os conceitos de atenção plena para adquirir maior desempenho no trabalho e cuidar da saúde e do bem-estar de forma efetiva.

Instituição: Linkedin

Data de início: Imediato

Duração: 1 hora

Custo: acesso a plataforma LinkedIn Learning (gratuita no primeiro mês e R$ 89,99 nos demais)

Saiba mais aqui.

12. Como Conseguir um Novo Emprego

Entrar ou se realocar no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil. Este curso ensina técnicas de como garimpar as melhores vagas de emprego, elaborar um currículo de destaque, se preparar para uma entrevista de trabalho e criar um perfil atrativo no LinkedIn.

Instituição: Fundação Bradesco

Data de início: Imediato

Duração: 4 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

Programação / TI

13. Javascript - Interatividade para Web

Ideal para quem deseja iniciar os estudos na área da programação, este curso apresenta as estruturas básicas da linguagem em JavaScript, com foco em desenvolver recursos de interatividade no conteúdo web.

Instituição: Senac

Data de início: Imediato

Duração: 36 horas

Custo: R$ 164,26

Saiba mais aqui.

14. Gestão das Tecnologias Digitais

Este curso mostra como aliar as necessidades organizacionais de uma empresa aos recursos e às capacidades tecnológicas disponíveis atualmente, a fim de identificar novas oportunidades de negócio e promover estratégias de transformação digital.

Instituição: FGV

Data de início: 14/12/2023

Duração: 30 horas

Custo: R$ 980,00

Saiba mais aqui.

15. Introdução ao Teste de Software

A necessidade de produzir software com qualidade aumentou a demanda por profissionais que saibam realizar teste de Software – uma especialidade ainda pouco encontrada no mercado. Ao longo dos módulos de estudo, este curso apresenta as principais técnicas, critérios e ferramentas de teste em diferentes domínios e tipos de software.

Instituição: Coursera (USP)

Data de início: Imediato

Duração: 16 horas

Custo: US$ 29 (gratuito sem certificado)

Saiba mais aqui.

16. Introdução à Programação

Recomendado para todos que querem ter a primeira experiência com códigos e dados, este curso explora de forma introdutória o pensamento computacional e as principais linguagens de programação.

Instituição: EBAC

Data de início: Imediato

Duração: 16 horas

Custo: Gratuito

Saiba mais aqui.

Comunicação e artes

17. Copywriting – Escrita Persuasiva

Seja do ramo da comunicação, seja da área de vendas, este curso é ideal para quem deseja gerar mais negócios e vendas na web utilizando uma comunicação persuasiva.

Instituição: ESPM

Data de início: 15/01/2024

Duração: 12 horas

Custo: R$ 1.270

Saiba mais aqui.

18. Corpo e rede

Este curso apresenta as principais linguagens contemporâneas que envolvem o corpo humano e os deslocamentos simbólicos que ocorrem nas atuais redes de comunicação – considerando, especialmente, a internet.

Instituição: Belas Artes

Data de início: Imediato

Duração: 20 horas

Custo: R$ 300

Saiba mais aqui.

19. MKT de conteúdo e storytelling

Ideal para quem deseja aprender sobre economia da atenção, jornada do consumidor, branded content, estratégia de conteúdo e técnicas de storytelling que cativam o público.

Instituição: PUCRS online

Data de início: Imediato

Duração: 10 horas

Custo: R$ 79,04

Saiba mais aqui.

20. Arte Contemporânea: Modos de Usar

Este curso, a partir de análises acessíveis de diversas obras de arte, aborda o universo da arte contemporânea e as diferentes formas que a arte afeta e é afetada pela realidade.

Instituição: Casa do Saber

Data de início: Imediato

Duração: 2 horas

Custo: acesso a plataforma Casa do Saber (R$ 229,95 anual)

Saiba mais aqui.

Gestão

21. Gestão de Equipes

Quer aprender a desenvolver e liderar equipes? Este curso ensina técnicas valiosas de comunicação, tomada de decisão, negociação e manutenção das boas relações interpessoais para líderes.

Instituição: SENAI

Data de início: Imediato

Duração: 30 horas

Custo: R$90

Saiba mais aqui.

22. Negociação e Gerenciamento de Conflitos: estratégias para o sucesso

Recomendado para gestores que querem dominar as técnicas de negociação criativa e gerenciar conflitos de forma construtiva – sabendo identificar os interesses e as necessidades das partes envolvidas em uma negociação.

Instituição: Ibmec

Data de início: Imediato

Duração: 16 horas

Custo: R$ 499

Saiba mais aqui.

23. Soft Skills de Liderança

Este curso apresenta as principais competências socioemocionais ligadas a cargos de liderança, e como aplicar técnicas sutis de comunicação, feedback e desenvolvimento de pessoas para gerir equipes de forma assertiva.

Instituição: PUC Minas Virtual

Data de início: Imediato

Duração: 20 horas

Custo: R$ 197

Saiba mais aqui.

24. Business analytics para formulação de estratégias

Este curso mostra como obter insights valiosos e tomar decisões estratégicas a partir da análise de dados empresariais, com estruturação de relatórios e dashboards completos.

Instituição: Ânima One Learning

Data de início: Imediato

Duração: 30 horas

Custo: R$ 209

Saiba mais aqui.