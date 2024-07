A hora da virada

Os cursos livres são uma excelente opção para quem deseja abrir com rapidez e baixo custo uma nova possibilidade de trabalho, partindo do zero. Isso vale tanto para jovens em início de carreira quanto para profissionais experientes, dispostos a testar áreas de interesse para iniciar uma transição. É também um caminho promissor para quem pretende investir na chamada “carreira de portfólio” – aquela em que a pessoa se prepara para exercer mais de uma atividade simultaneamente, ampliando as oportunidades de gerar renda.

Investindo em um curso de três dias, Gabriela Abud ganhou a autonomia desejada e triplicou seus ganhos Foto: wanezza

Quando ocorre o match com a área experimentada no curso, a vida pode ser verdadeiramente transformada. Foi o que aconteceu com Gabriela Abud, 33 anos, que fez o curso livre de design de sobrancelhas. “Eu trabalhava numa empresa de vendas e ficava muito angustiada e insatisfeita por ter que bater ponto, cumprir horário, não poder sair para resolver as minhas questões pessoais. À procura de alternativas, pesquisei sobre cursos livres e cheguei ao Senac. Como sempre gostei de estética e beleza, decidi fazer o curso de design de sobrancelhas.”

Logo depois do curso, cumprido em uma semana e meia – período em que aprendeu a fazer a medição das sobrancelhas, adquiriu referências sobre a simetria do rosto e assimilou técnicas de aplicação de henna, entre outras –, Gabriela começou a atender clientes em casa. Deu tão certo que ela logo se sentiu segura para deixar o emprego e se dedicar plenamente à nova atividade. Trocou a garagem de casa por uma sala comercial alugada na Avenida Cupecê, em São Paulo. “Ter o certificado do Senac em destaque na parede é um atestado de qualidade que as pessoas reconhecem e valorizam.”

Hoje, à frente da Studio Salima Design, ela vive com a agenda cheia (está até planejando fazer contratações para dar conta da demanda), pode escolher os próprios horários, como desejava, e ganha três vezes mais do que no emprego anterior. “Estou muito feliz e satisfeita com tudo o que já conquistei depois do curso. Continuo investindo em especialização para crescer ainda mais.”

Formação ágil

Para o advogado e consultor em educação Daniel Nascimento, coordenador do Programa Nacional de Qualificação Profissional da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), os cursos rápidos de qualificação profissional combatem uma “anomalia” do ensino superior do Brasil. “Muitos graduados ocupam cargos que não correspondem à sua formação e as vagas destinadas a quem tem formação técnica são preenchidas por profissionais com diplomas universitários. Esse fenômeno é prejudicial tanto para os formados quanto para o mercado de trabalho, pois cria um descompasso entre qualificação e ocupação”, ele avalia.

O especialista destaca que a educação é um meio de emancipação social, de acesso à dignidade. No entanto, o longo e caro caminho do ensino superior marginaliza uma parcela significativa da população chamada de “nem nem” – aqueles que nem estudam nem trabalham.

“Nesse cenário, programas de qualificação profissional são uma solução eficaz para inserir rapidamente os jovens no mercado de trabalho, dando a oportunidade de mais tarde fazer escolhas acadêmicas”, diz o consultor. “A rápida evolução tecnológica também traz novas profissões que não são cobertas pelo ensino regular, e uma formação ágil pode suprir essa demanda.”

Simples e eficientes

Exemplos de cursos livres que podem ser feitos sem pré-requisitos de formação ou prática, ideais para iniciar uma transição profissional ou somar uma nova habilidade à “carreira de portfólio”

1. Aromaterapia

2. Fotografia Comercial com Celular

3. Mediação de Conflitos

4. Personal Organizer

5. Recreador

6. Panificação

7. Atitude Empreendedora

8. Análise de Coloração Pessoal

9. Administração de Banco de Dados

10. Organizador de Eventos

Fonte: Senac SP / sp.senac.com.br